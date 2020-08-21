وبعد تأسيسه عام 1977 من قبل فرانك ويليامس وباتريك هيد، أحرز الفريق تسعة ألقاب لدى الصانعين وسبعة لدى السائقين آخرها مع الكندي جاك فيلنوف في 1997، أُجبر الفريق على البحث عن استثمارات جديدة بعد اعلان مجموعة "ويليامس غران بري هولدينغز" خسارة معدَّلة قدرها 13 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار اميركي) في نهاية عام 2019.

وألقى الفريق باللوم على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حصده أرباحاً بلغت 12,9 مليون جنيه في 2018.

من جانبها، قالت كلير ويليامس، نائبة مدير الفريق وابنة فرانك "قد تكون هذه نهاية حقبة ويليامس كفريق مملوك من العائلة، لكننا نعلم انه في أياد أمينة".

وتابعت قائلة :"يضمن البيع بقاء الفريق، لكن الأهم أن يوفّر طريقا للنجاح".

وكما تراجعت إمكانيات الفريق المالية، تأثرت نتائجه على الحلبات أيضاً. نزل الموسم الماضي إلى قاع الترتيب على غرار هذا الموسم حيث لم يحصد اية نقطة.

