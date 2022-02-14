في مقر هيئة الفورمولا وان في لندن اجتمع كل من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم وقادة فريقي ريد بول ومرسيدس للتباحث في ملابسات النهاية المثيرة للجدل لسباق جائزة أبوظبي الكبرى التي حُسمت فيه المنافسة على اللقب في الموسم الماضي.

الاتحاد الدولي للسيارات اجتمع من أجل طرح نتائج تحقيقاته بشأن الطريقة التي طـُبقت بها شروط إعادة الانطلاق بعد دخول سيارة الأمان في سباق أبوظبي والتي أسهمت بفوز سائق ريدبول ماكس فيرشتابن.

كما من المنتظر أن تصدر "فيا" توضيحات حول قوانين إكمال السباق تحت سيارة الأمان ويتعين على لجنة الفورمولا ون إحالة مقترحاتها إلى المجلس الدولي لرياضة المحركات لإقرارها في اجتماعه الذي ينعقد عشية انطلاق منافسات الموسم الجديد بسباق جائزة البحرين الكبرى يوم العشرين من مارس.

