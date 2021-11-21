وكان فيرستابن سجل ثاني أسرع وقت في التجارب الرسمية لكنه سيتراجع إلى المركز السابع بموجب العقوبة.

في نهاية التجارب، لم يقم الهولندي بالتخفيف من سرعة سيارته على الرغم من الخطر الذي كانت تتسبب به سيارة الفرنسي بيار غاسلي (الفاتاوري) المتوقفة على الحلبة بسبب ثقب في إحدى الإطارات، كما ورد في تقرير مراقبي السباق.

في المقابل، عوقب أيضاً سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بالتراجع ثلاثة مراكز أيضا لعدم احترامه رفع العلم الأصفر مرة واحدة. وكان بوتاس حل ثالثاً في التجارب وسينطلق من المركز السادس.

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من المركز الاول وغاسلي من المركز الثاني.

