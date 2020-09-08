وليامس يعيّن سايمون روبرتس مديراً مؤقتاً للفريق



وودعت الحظيرة البريطانية العريقة عالم سباقات "الفئة الأولى" مع نهاية جائزة إيطاليا الكبرى الأحد التي شهدت مشاركتها الـ 739 الأخيرة في الفورمولا واحد بإدارة عائلة وليامس قبل أن تتحول الملكية إلى شركة الاستثمار الأميركية "دورليتون كابيتال".

وقال روبرتس بشأن منصبه الجديد: "أنا سعيد لأنه تمّ تعييني كمدير لوليامس خلال هذه الفترة الانتقالية"، مضيفاً "ينتظر الفريق فترة مثيرة، حقبة جديدة لوليامس وأنا متحمس للعب دور فيها، أتطلع إلى التحدي القادم في حين نسعى لإعادة الفريق إلى مقدمة خط الانطلاق مجدداً".

وأمضى روبرتس 17 عاماً مع ماكلارين قبل أن ينضم إلى وليامس كمدير إداري في ايار/ مايو الماضي.

وبرغم وضع شركة "دوريلتون كابيتال" يدها على الفريق، إلا أن اسمه لن يتغير، كما أن وليامس سيبقى في مصنعه الحالي في غروف، شمال لندن.

ويعتبر وليامس ثالث أنجح فريق في تاريخ الفورمولا واحد خلف فيراري وماكلارين، وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي عرفها خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات، وتتويج كل من البرازيلي نيلسون بيكيت والبريطاني نايجل مانسيل ومواطنه دايمون هيل أبطالاً للعالم، إلا أنّ نتائج الفريق تراجعت كثيراً ولم يحقق سوى انتصار يتيم خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة.

واحتل وليامس قاع ترتيب بطولة العالم للصانعين في العامين الماضيين، علماً أنه لم يحصد أية نقطة هذا الموسم بعد مرور ثماني جولات على البطولة العالمية.

