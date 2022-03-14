هاميلتون يُكَرِمُ والدته باستخدام اسمها

وقال هاميلتون الإثنين على هامش زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020 وقبل أيام معدودة على انطلاق الموسم الجديد من حلبة البحرين الدولية، إن "اسم والدتي لارباليستير وأنا على وشك أن أضيفه الى اسمي"، ليصبح على الأرجح لويس هاميلتون-لارباليستير.

وتابع أنه سيقوم بهذه الخطوة "لأني لا أفهم تماماً فكرة أن تخسر المرأة اسمها عندما يتزوج الناس. وبالنسبة لأمي، أريد حقاً أن يستمر اسمها مع اسم هاميلتون".

وكشف هاميلتون إنه كان "يعمل" على تغيير الاسم لكن هذا الأمر لن يدخل حيز التنفيذ قبل السباق الأول للموسم الجديد والذي تحتضنه حلبة البحرين الدولية الأحد المقبل.

وطلقت لارباليستير والد لويس، أنتوني هاميلتون، عندما كان ابنهما صغيراً لكنه عاش مع والدته حتى الثانية عشرة من عمره.

وبعدما كان غير واثق من رغبته بمواصلة مشواره في سباقات الفئة الأولى بعد خسارته اللقب العالمي في الأمتار الأخيرة من السباق الختامي للموسم الماضي لصالح سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في ظروف مثيرة للجدل، أكد هاميلتون أنه بعد الابتعاد لشهرين عن وسائل التواصل الاجتماعي "عدت للقتال من أجل هذا (اللقب) الثامن. لهذا السبب أنا هنا".

وسيحاول هاميلتون تعويض خيبة الموسم الماضي من أجل أن ينفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يتقاسمه حالياً مع الألماني الأسطوري ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

وتطرق ابن الـ37 عاماً الى ما مر به بعد خسارته اللقب العالمي نتيجة قرار مراقبي السباق في جائزة أبوظبي الختامية عدم إنهاء السباق خلف سيارة الأمان واستكماله رغم بقاء لفة على نهايته، ما منح فيرستابن الأفضلية بسبب استبدال إطاراته وسمح له بتجاوز هاميلتون قبل خط النهاية بقليل.

وأقر البريطاني بأنه عاش "فترة صعبة"، لكنه أكد أنه "ما زلت أحب ما أقوم به. ما زلت أحب التحديات. لم أكن أعتقد أني سأشعر بهذه الحيوية والنشاط في هذا العمر".