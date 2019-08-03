وتصدر هاميلتون الترتيب في نهاية الجولة التي تقلص زمنها إلى عشر دقائق للسماح للعاملين بالحلبة بإزالة بقع وقود.

وسجل السائق البريطاني دقيقة واحدة و16.084 ثانية بفارق 0.013 ثانية عن فيرشتابن.

واحتلت ثلاثة فرق مختلفة أول ثلاثة مراكز وفصل بينهم 0.082 ثانية مع وجود سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الثالث.

وجاء فالتيري بوتاس في المركز الرابع مع مرسيدس متقدما على شارل لوكلير سائق فيراري وبيير غاسلي من ريد بول.

وفاز هاميلتون بطل العالم خمس مرات بالسباق بعد الانطلاق من المركز الأول العام الماضي ويتصدر البطولة حاليا بفارق 41 نقطة عن بوتاس بعد 11 سباقا ويبحث عن انتصاره الثامن هذا الموسم.

ويمر فيرشتابن بفترة جيدة مؤخرا وفاز مرتين في آخر ثلاثة سباقات رغم أن السائق البالغ عمره 21 عاما لم ينطلق من المركز الأول حتى الآن.



