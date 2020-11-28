هاميلتون ينطلق مجدداً من المركز الأول

وتقدم هاميلتون الذي توج بطلاً للعالم للمرة السابعة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على حلبة "اسطنبول بارك" التركية، على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

ويصبو هاميلتون إلى الفوز بالسباقات الثلاثة المتبقية هذا الموسم ليعادل رقماً جديداً للاسطورة الالماني ميكايل شوماخر ومواطنه سيباستيان فيتل بطل العالم 4 مرات وكلاهما حقق الفوز في 13 سباقاً في موسم واحد عامي 2004 و2013 توالياً.

وكان هاميلتون عادل شوماخر في عدد المرات التي توج بها 7 مرات، كما انتزع منه العديد من الأرقام القياسية الأخرى أبرزها في عدد الانتصارات (94 فوزاً)، في عدد الصعود الى منصات التتويج (163 مرة) وفي انتزاع المركز الاول لدى انطلاقا السباقات (98 مرة).

لكن الانطلاق من المركز الأول على حلبة صخير لا يعني دائما حسم السباق، ففي السنوات الثماني الأخيرة نجح في ذلك ثلاثة سائقين فقط.