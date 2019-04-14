هاميلتون يفوز ويتصدر ترتيب بطولة العالم

وتمكن البريطاني الذي حقق الفوز السادس في مسيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله الفنلندي عند المنعطف الأول بعد الانطلاق، ومضى ليحقق فوزه الثاني تواليا في البطولة هذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب العام.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي أنهى السباق في المركز الثالث، وهو مركز انطلاقه الذي استعاده خلال السباق بعدما خسره في البداية لصالح زميله شارل لوكلير، ابن إمارة موناكو الذي أنهى السباق الصيني في المركز الخامس، خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الرابع.

وهي المرة الثالثة توالياً يتمكن فيها فريق مرسيدس من تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في المراحل الثلاث لبطولة العالم هذا الموسم، بعد فوز بوتاس على حساب هاميلتون افتتاحا على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، وفوز البريطاني أمام زميله الفنلندي على حلبة صخير في البحرين قبل أسبوعين في المرحلة الثانية.

وقال هاميلتون بعد عبور خط النهاية فائزا للمرة 75 في مسيرته "الحصول على المركزين الأول والثاني هو أمر مميز فعلاً في السباق الألف في بطولة العالم للفورمولا وان، لكن الانطلاق هو ما صنع الفارق".

وأكد بوتاس أن انطلاقته كانت "مؤسفة فعلاً".

ورفع هاميلتون رصيده في الترتيب العام الى 68 نقطة، متقدماW على بوتاس الثاني (62 نقطة)، بفارق مريح عن فيرشتابن الثالث (39 نقطة).

وعلى حلبة شنغهاي اليوم، تمكن كل من هاميلتون ولوكلير من انتزاع مركز في الأمتار الأولى من السباق، اذ تخطى البريطاني صاحب المركز الثاني عند الانطلاق، زميله بوتاس الأول، بينما تمكن سائق فيراري الشاب الذي انطلق من المركز الرابع من تجاوز فيتل الثالث، مستفيداً من تعرض الأخير لبعض العرقلة خلف بوتاس عند المنعطف الأول.

لكن لوكلير وجد نفسه في اللفة 11، مضطراً للالتزام بتعليمات فيراري بإفساح المجال أمام فيتل للتقدم إلى المركز الثالث، بعد دقائق من تأكيد الفريق عبر الجهاز الاتصال الداخلي مع سائقهم الشاب (21 عاماً) بأنه سيكون عليه القيام بذلك في حال لم يتمكن من زيادة سرعته واللحاق بالثنائي هاميلتون-بوتاس اللذين كانا بدآ يبتعدان في الصدارة.

وتمكن فيرشتابن من انتزاع المركز الرابع على حساب لوكلير بفضل استراتيجية فريقه ريد بول بدخول مبكر إلى الحظيرة لتبديل الاطارات.

وحل سادساً زميل فيرشتابن الفرنسي بيار غاسلي، متقدماً على الأسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول السابق، والذي تمكن اليوم من إنهاء أول سباق له مع فريقه الجديد رينو بعد انسحابه في المرحلتين الأوليين.



في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا وان بعد سباق جائزة الصين الكبرى:



ترتيب السائقين:



1. لويس هاميلتون (بريطانيا) 68 نقطة

2. فالتيري بوتاس (فنلندا) 62

3. ماكس فيرشتابن (هولندا) 39

4. سيباستيان فيتل (المانيا) 37

5. شارل لوكلير (موناكو) 36

6. بيار غاسلي (فرنسا) 13

7. كيمي رايكونن (فنلندا) 12

8. لاندو نوريس (بريطانيا)

9. كيفن ماغنوسن (الدنمارك)

10. نيكو هولكنبرغ (المانيا)

11. دانيال ريكياردو (استراليا)

12. سيرجيو بيريز (المكسيك)

13. ألكسندر ألبون (تايلاندا)

14. لانس سترول (كندا)

15. دانييل كفيات (روسيا)



ترتيب الصانعين:



1. مرسيدس 130 نقطة

2. فيراري 73

3. ريد بول-هوندا 52

4. رينو 12

5. ألفا روميو رايسينغ-فيراري 12

6. هاس 8

7. ماكلارين-رينو 8

8. رايسينغ بوينت-مرسيدس 7

9. تورو روسو 4