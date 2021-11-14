هاميلتون يفوز أمام فيرستابن بعد انطلاقه من المركز العاشر

وعلى غرار سباق السرعة "سبرينت" السبت الذي انطلق فيه من المركز الأخير قبل أن ينهيه خامساً، قدم هاميلتون أداء خارقاً الأحد وتجاوز فيرستابن بعد معركة شرسة ليحقق فوزه السادس للموسم والـ101 في مسيرته، ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر الهولندي إلى 14 نقطة قبل ثلاث جولات على ختام الموسم.

وبعدما كان الأسرع في التجارب الحرة الجمعة قبل أن يتم إقصاؤه بسبب عدم امتثال سيارته للوائح بخصوص الـ"دي آر إس" (الجناح الخلفي العلوي المتحرك) لأنه كان يفتح أكثر مما تسمح به اللوائح، حل هاميلتون خامساً في سباق السرعة "سبرينت" الذي انطلق فيه من المركز العشرين الأخير وأنهاه خامساً.

لكن البريطاني نفذ عقوبة أخرى على خط الانطلاق للسباق بإرجاعه خمسة مراكز بسبب تغيير محرك سيارته متجاوزًا العدد المسموح به في الموسم بحسب القوانين الجاري بها العمل، وانطلق من المركز العاشر من دون أن يمنعه ذلك من تكرار سيناريو السبت وشق طريقه إلى الفوز بعد معركة شرسة مع فيرستابن الذي رضخ في النهاية أمام ضغط بطل العالم واكتفى بالمركز الثاني بعدما فاز بالسباقين الماضيين.

وبحلول بوتاس ثالثاً أمام سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس بعدما كان الأول على خط الانطلاق نتيجة فوزه السبت بسباق الـ"سبرينت" أمام فيرستابن، عزز فريق مرسيدس صدارته لترتيب الصانعين بعدما رفع رصيده الى 521.5 نقطة مقابل 510.5 نقطة لريد بول الذي خطف نقطة أسرع لفة في السباق خلال اللفة الأخيرة عبر بيريس.

وينتقل السائقان فيرستابن وهاميلتون الآن إلى المرحل الحاسمة مع خوضهما سباقين جديدين في قطر والسعودية في 21 الحالي و5 كانون الأول/ديسمبر، قبل اختتام الموسم في أبو ظبي في 12 منه.



