هاميلتون يظفر بسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

وتقدم بطل العالم سبع مرات على متصدر الترتيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، الذي انطلق سابعاً بعدما عوقب بالتراجع 5 مراكز بسبب عدم تقيده بالأعلام الصفراء المزدوجة خلال الفترة الثالثة للتجارب الرسمية، ونجح في نهاية السباق بانتزاع نقطة أسرع لفة ليضيفها إلى رصيده.

ووصل بطل العالم مرتين سائق ألبين (رينو سابقاً) الاسباني فرناندو ألونسو ثالثاً في أوّل صعود له إلى منصة التتويج منذ جائزة الصين الكبرى 2014.

وقلّص "السير" هاميلتون الفارق بينه وبين "ماد ماكس" مجدداً إلى ثماني نقاط قبل جولتين من النهاية (351.5 مقابل 343.5).

وحقق هاميلتون فوزه الثاني توالياً بعد البرازيل والسابع هذا الموسم والـ102 في مسيرته، فيما حمل الانتصار الرقم 123 لفريقه مرسيدس الذي أهدر فرصة تعزيز صدارته أكثر في ترتيب الصانعين بعد انسحاب سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في اللفة 48، علماً أنه تمت معاقبته بالتراجع ثلاثة مراكز أيضاً لعدم احترامه رفع العلم الاصفر، لينطلق سادساً بعدما كان سجل ثالث أسرع توقيت في التجارب الرسمية.

ورفع فريق "الأسهم الفضية" رصيده إلى 546.5 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط فقط عن مطارده المباشر ريد بول، فيما يحتل فيراري المركز الثالث (297.7).

مع انطلاق السباق حافظ هاميلتون على صدارته، فيما تقدم فيرشتابن للمركز الرابع وألونسو للثاني مستفيداً من انطلاقه من القسم النظيف للحلبة ليتفوق على الفرنسي بيار غاسلي (ألفا تاوري) الذي كان انطلق ثانياً بسبب العقوبات.

وكما كان متوقعاً، لم ينتظر فيرشتابن كثيراً لتجاوز غاسلي الذي ارتكب هفوة قيادية بخروجه عن المسار التسابقي، مشرعاً الباب أمام الهولندي للتفوق قبل المنعطف الأوّل متقدماً للمركز الثالث في اللفة الرابعة، قبل أن ينقض الأخير في اللفة التالية على ألونسو ليصبح خلف هاميلتون.

وتوقف فيرشتابن الذي كان يعاني من الجناح الخلفي لسيارته واطاراتها في اللفة 18، ليعود إلى الحلبة في المركز الثاني أمام ألونسو، ليرد مرسيدس فوراً على استراتيجية ريد بول ويدخل هاميلتون ليزود سيارته باطارات قاسية.

وفي وقت بدا أن فيرشتابن استسلم أمام تفوق البريطاني وسيارته مرسيدس، كان بوتاس وسائق ريد بول الثاني سيرخيو بيريس المنطلق من المركز الـ 11، يتقدمان في الترتيب ليحتلان المركزين الثالث للفنلندي والرابع للمكسيكي.

وتلقت آمال مرسيدس في تعزيز صدارته أكثر لترتيب الصانعين ضربة موجعة بعدما تعرض الإطار الامامي الأيسر لسيارة بوتاس لثقب في اللفة 34، ليضطر للدخول إلى المنصات (تزود باطارات قاسية) ويخسر الكثير من الوقت ويعود إلى الحلبة في المركز الـ 14 خارج جدول النقاط، قبل أن ينسحب لاحقاً بسبب الاضرار التي لحقت بسيارته.

وفي استراتيجية التوقفات دخل فيرستابن وزميله بيريس (خرج سابعاً وتقدم للرابع) للمرة الثانية في اللفة 41 بعدما تزودا باطارات متوسطة، فيما حذا هاميلتون حذوهما بعد لفتين.

واستمر السباق حتى اللفة الأخيرة الـ57 من دون أي تعديل يذكر على المراكز، ليجتاز هاميلتون خط النهاية في المركز الأوّل.

وأكمل المراكز العشرة الأولى، بيريس والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، والكندي لانس سترول (أستون مارتن) وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس وزميله شارل لوكلير من موناكو، فالبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) والألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن).

