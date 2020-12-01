هاميلتون يصاب بفيروس كورونا

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ — Formula 1 (@F1) December 1, 2020

وذكر حساب فورمولا 1 على تويتر أن هاميلتون سيغيب عن سباق جائزة البحرين الكبرى نهاية هذا الأسبوع في الجولة قبل الأخيرة للموسم، بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19.

وأكد بيان مرسيدس أن لويس يُعزل الآن وفقًا لبروتوكولات Covid-19.

و جاء في البيان "خضع لويس لثلاثة اختبارات الأسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة، آخرها كان بعد ظهر الأحد في حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج الاختبارات الموضوعة لسباقات نهاية عطلة الأسبوع. ومع ذلك، فقد استيقظ صباح الاثنين مع عوارض خفيفة وتم إبلاغه في نفس الوقت أن أحد الذين كان على احتكاك بهم قبل وصوله إلى البحرين قد ثبتت إصابته لاحقاً".

وتابع "لذلك، أجرى لويس اختباراً إضافياً وجاءت النتيجة إيجابية. تم تأكيد ذلك عن طريق إعادة الاختبار. يقوم لويس الآن بعزل نفسه وفقا لبروتوكولات +كوفيد-19+ وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين. بعيدا عن العوارض الخفيفة، فهو يتمتع بصحة جيدة".

وختم "يرسل له الفريق بأكمله أطيب تمنياته بالشفاء السريع. سنعلن عن خططنا للسائق البديل من أجل عطلة نهاية هذا الأسبوع في الوقت المناسب".

وقال الاتحاد الدولي في بيان الثلاثاء "بامكان فيا، الفورمولا 1 ومرسيدس التأكيد اليوم أنه خلال اختبارات الـ+بي سي آر+ الإجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفيروس +كوفيد-19".

وأضاف "وفقاً لبروتوكولات +كوفيد-19+ وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع نفسه الآن في العزل وتم اعلام من كان على اتصال به".

وأشار البيان الى أن "الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا 1، ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على حدث نهاية هذا الأسبوع" الذي يشكل المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من هذا الموسم الذي توج هاميلتون ومرسيدس بلقبيه عند السائقين والصانعين.

ويأتي الاعلان عن اصابة هاميلتون بالفيروس بعد احرازه الأحد في البحرين أيضا فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، مؤكدا أنه يستحق تماما احراز اللقب العالمي للمرة السابعة في مسيرته ومعادلة انجاز الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.