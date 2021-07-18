هاميلتون يحقق فوزه الـ 99 في مسيرته

وهو الفوز الثالث توالياً للـ"سير" هاميلتون في جائزة بلاده، رافعاً عدد انتصاراته على الحلبة الإنكليزية إلى ثمانية في رقم قياسي، والـ 99 في مسيرة بطل العالم سبع مرات الساعي لفك ارتباطه مع أسطورة الفئة الأولى الألماني ميكايل شوماخر.

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثانياً، فيما أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة مرسيدس بصعوده إلى آخر عتبة على منصة التتويج.

واجتاز هاميلتون 52 لفة بوقت قدره 1:58:23:283 ساعة، متقدماً بفارق 3.871 ثوانٍ على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، فيما أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس هيمنة مرسيدس بصعوده إلى آخر عتبة على منصة التتويج بفارق 11.125 ثانية.

وقلّص البريطاني الفارق بينه وبين فيرستابن المتصدر الذي خرج بثلاث نقاط فقط من فوزه بسباق الـ "سبرينت" السبت، إلى 8 نقاط فقط (185 مقابل 177).

في المقابل، شدد فريق مرسيدس الخناق على ريد بول في ترتيب الصانعين حيث بات يتأخر عنه بفارق 4 نقاط فقط (289 مقابل 285)، بعدما فشلت الحظيرة النمسوية في حصد النقاط من هذه الجولة.

وفي أكثر الانطلاقات اثارة، رفض فيرستابن المنطلق من الصدارة ومطارده المباشر هاميلتون الإذعان أو الاستسلام لبعضهما البعض، فاجتازا عدة منعطفات جنباً إلى جنب قبل أن يحصل الاحتكاك بينهما حيث اصطدم الإطار الأمامي الأيسر لمرسيدس بالخلفي الأيمن لريد بول عند منعطف "كوبس"، ليخرج "ماد ماكس" عن المسار بسرعة عالية ويصطدم بحواجز الإطارات وتتضرر سيارته.

ومع خروج فيرستابن سالماً (نقل إلى المستشفى لاحقاً للتأكد من أن كل شيء على ما يرام) من معادلة الفوز وتراجع هاميلتون للمركز الثاني، تقدم سائق فيراري لوكلير للصدارة قبل إشهار الأعلام الحمراء وتوقف السباق.

انطلق السباق مجدداً على وقع قرار مفوضي السباق فرض عقوبة 10 ثوانٍ على هاميلتون، فيما كان لوكلير يبتعد في الصدارة أمام البريطانيين المعاقب ولاندو نوريس (ماكلارين).

وسرعان ما أعلن ابن إمارة موناكو انه يعاني من مشكلة مع المحرك في اللفة 15، إلاّ أن فيراري طلب منه الاستمرار على الحلبة، فيما كان هاميلتون يطبق عليه من دون أن ينجح في تجاوزه.

دخل سائق مرسيدس في اللفة 28 لتنفيذ عقوبته في المنصات وتبديل اطاراته، ليعود إلى الحلبة في المركز الخامس، وتبعه لوكلير في اللفة 30 ليحافظ على الصدارة.

فرض هاميلتون المتقدم للمركز الثالث نفسه الأسرع على الحلبة مع توالي اللفات، ليتجاوز زميله بوتاس للمركز الثاني في اللفة 40 من دون مقاومة تذكر بعد تحذير من فريق "الأسهم الفضية" للفنلندي "لا تتصارع مع هاميلتون" المتأخر بفارق 8 ثوانٍ فقط عن لوكلير.

وقبل 5 لفات من نهاية السباق قلص هاميلتون الفارق وبينه لوكلير إلى أقل من 3 ثوانٍ، قبل أن ينقض عليه في اللفة 50 بعد صراع جديد حبس الأنفاس عند المنعطف ذاته الذي شهد انسحاب فيرستابن، ليخرج على أثره سائق فيراري عن المسار التسابقي قبل أن يعود إلى الحلبة، على وقع هتاف الجماهير الانكليزية الغفيرة بعد تخفيف القيود على التجمعات الرياضية في البلاد، والمتعطشة لفوز ابن الأرض.

ووصل نوريس رابعاً أمام زميله في فريق ماكلارين الاسترالي دانيال ريكياردو، فيما أكمل المراكز العشرة الأولى كل من الاسباني كارلوس ساينس (فيراري)، ومواطنه فرناندو ألونسو (ألبين)، الكندي لانس سترول (أستون مارتن)، الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) والياباني يوكي تسونودا (ألفاتاوري).



