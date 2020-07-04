هاميلتون يتابع تفوقه في تجارب سباق النمسا



وهيمن فريق هاميلتون على المركزين الأول والثاني في الجولة الثالثة والأخيرة بينما تعرض الكندي الصاعد نيكولاس لطيفي سائق وليامز لحادث خلال الجولة.

ويوم الجمعة سيطر هاميلتون وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس على المركزين الأول والثاني على الترتيب في أول جولتين للتجارب الحرة قبل أن يؤكد الفريق تفوقه يوم السبت بتسجيل هاميلتون أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و04.130 ثانية.



وفي أجواء مشمسة يوم السبت تخلف بوتاس بفارق 0.147 ثانية عن هاميلتون بعد حصول الفريق الألماني على دفعة معنوية كبيرة ليل الجمعة بعدما رفض المشرفون على السباق احتجاج فريق رد بول المنافس على استخدام مرسيدس نظام توجيه ثنائي المحور.



وتوقفت جولة التجارب الثالثة بعد أن اصطدم لطيفي وهو السائق الوحيد الجديد في الموسم الحالي بحاجز الإطارات عند المنعطف الأول وانحرفت سيارته بشدة جراء ذلك.



وقال السائق الكندي الشاب إنّه بخير لكن مسيرته في جولة التجارب انتهت عند هذا الحد.



واحتل سائق رد بول الهولندي ماكس فرستابن الذي يسعى للفوز للمرة الثالثة على التوالي على حلبة رد بول المركز الثالث بفارق 0.413 ثانية عن هاميلتون في حين احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت المدعوم من مرسيدس المركز الرابع.



وقال كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول النمساوي: "حققنا تقدماً على مستوى السيارة خلال الليلة الماضية وأعتقد أن ما تحقق يشهد على ذلك".



وأضاف هورنر: "فريق مرسيدس يبدو في غاية القوة".

واحتل الفرنسي شارل لوكلير سائق فيراري المركز الخامس متقدماً مباشرة على ألكسندر ألبون سائق رد بول الثاني في حين احتل الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الثاني المركز السابع.



وأقر فيراري بوجود بعض المشكلات الخاصة بالتصميم في سيارته لكنه لن يدخل أيّ تعديلات عليها لتحسين الأداء قبل السباق الثالث من الموسم في المجر.



وقال لوكلير يوم الجمعة إنّ السيارة تفقد سرعتها عند المنحنيات.