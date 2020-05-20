هاميلتون يؤكد أن لاودا معه "بالروح في كل سباق"

فارق لاودا المتوج ببطولة العالم في ثلاث مناسبات (1975، 1977، 1984) الحياة في 20 أيار/مايو من العام الماضي، قبل نحو أسبوع من جائزة موناكو الكبرى عن عمر 70 عاما.

ولعب لاودا الذي تولى منصب المدير غير التنفيذي لمرسيدس في العام 2012 دورا كبيرا في إقناع هاميلتون للانتقال من ماكلارين إلى مرسيدس في العام 2013.

وقال البريطاني "نيكي أحضرني إلى فريق، أقنعني بالانتقال إلى فريق كان يعمل حينها على تحقيق النجاحات. أنا ممتن للفرصة وأحب نيكي إلى الابد". وتابع "أعرف أنه معنا بالروح في كل سباق".

وجاء حديث هاميلتون في فيديو تكريمي ضم أبطال العالم في الفورمولا واحد الأربعاء، حيث اعترف أنه لا زال من الصعب التحدث عن الأثر الذي تركه لاودا، بعد 12 شهرا على رحيله.

وقال "أفتقد لنيكي وأعتقد أننا نفتقده جميعا بشكل كبير. ربما أجمل الذكريات بالنسبة لي هي محادثاتي الأولى معه. بدأنا نتحدث للمرة الأولى في العام 2012 وأتذكر جيدا أنني كنت في المنزل خلال النهار، تلقيت اتصالا من نيكي وكان يحاول إقناعي بالانتقال الى الفريق".

وأردف "كان من الرائع أن تتلقى اتصالا من بطل للعالم وأيقونة مثل نيكي".