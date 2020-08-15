هاميلتون أول المنطلقين في جائزة إسبانيا

ومدد هاميلتون بطل العالم ست مرات رقمه القياسي بالحصول على مركز أول المنطلقين للمرة 92 في مسيرته كما سبق له الفوز في آخر ثلاثة سباقات في إسبانيا.

وسينطلق ماكس فرشتابن، أقرب ملاحقي هاميلتون في الترتيب العام، من المركز الثالث مع رد بول وبجانبه المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريسنج بوينت في عودته بعد غيابه عن السباقين الماضيين بسبب إصابته بفيروس كورونا.



الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:15.584

2. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:15.643

3. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:16.292

4. سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:16.482

5. لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:16.589

6. ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:17.029

7. كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:17.044

8. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:17.084

9. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:17.087

10. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:17.136



تقسم ساعة التجارب الرسمية الى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتا يبقون في المنافسة الى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق الى الصفر.

