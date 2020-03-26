هاس يتعاقد مع فيتيبالدي وديليتراز لتولي مهمة سائق التجارب والسائق الاحتياطي

وعمل السائقان سابقاً على أجهزة المحاكاة في الفريق المملوك لجهات أمريكية.

ولم ينطلق موسم "فورمولا وان" حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا ولذا سيحصل السائقان على فرصة أيضاً لتمثيل هاس في سلسلة سباقات افتراضية.

وشارك البرازيلي فيتيبالدي (23 عاماً) المولود في ميامي، وهو حفيد إيمرسون فيتيبالدي بطل العالم مرتين، في بطولة السيارات السياحية الألمانية العام الماضي بينما كان يتولى أيضاً مهمة سائق التجارب في هاس.

وسيواصل ديليتراز (22 عاماً) المنافسة في فورمولا 2.

وأُلغي السباق الافتتاحي في ملبورن يوم 15 مارس آذار بالإضافة إلى جائزة موناكو الكبرى أيضاً وأشار مسؤولو بطولة العالم إلى أنهم يأملون في بداية موسم مختصر في وقت ما خلال الصيف في أوروبا.