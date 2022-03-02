منظمو جائزة بريطانيا يرفضون مشاركة نيكيتا مازيبين

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أعلن الثلاثاء السماح للسائقين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد تحت علم محايد.

نتيجة لذلك، لن يكون بمقدور مازيبين، خوض جائزة بريطانيا الكبرى المقررة في 3 تموز/يوليو المقبل.

أضاف الاتحاد البريطاني في بيانه "يجب عدم عرض أي رمز، لون أو علم روسي/بيلاروسي (على الثياب، التجهيزات، السيارة)، خلال الاحداث المنظمة من قبل الاتحاد في بريطانيا".

وانضم مازيبين (22 عاماً) إلى هاس العام الماضي، وهو نجل الملياردير دميتري مازيبين المدير غير التنفيذي لشركة أورالكالي الراعية لفريقه.

وعمد فريق هاس في اليوم الأخير من التجارب التمهيدية للعام الجديد في برشلونة الجمعة الماضي، إلى التخلي عن ألوان أورالكالي على سيارتيه، حيث من المقرر اتخاذ قرار بشأن الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين هذا الأسبوع.