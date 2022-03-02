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الدوري الإنكليزي
فورمولا 1

منظمو جائزة بريطانيا يرفضون مشاركة نيكيتا مازيبين

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أعلن منظمو سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد عدم السماح للروسي نيكيتا مازيبين سائق هاس بالمشاركة على خلفية النزاع الروسي الأوكراني.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أعلن الثلاثاء السماح للسائقين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد تحت علم محايد.

نتيجة لذلك، لن يكون بمقدور مازيبين، خوض جائزة بريطانيا الكبرى المقررة في 3 تموز/يوليو المقبل.

أضاف الاتحاد البريطاني في بيانه "يجب عدم عرض أي رمز، لون أو علم روسي/بيلاروسي (على الثياب، التجهيزات، السيارة)، خلال الاحداث المنظمة من قبل الاتحاد في بريطانيا".

وانضم مازيبين (22 عاماً) إلى هاس العام الماضي، وهو نجل الملياردير دميتري مازيبين المدير غير التنفيذي لشركة أورالكالي الراعية لفريقه.
وعمد فريق هاس في اليوم الأخير من التجارب التمهيدية للعام الجديد في برشلونة الجمعة الماضي، إلى التخلي عن ألوان أورالكالي على سيارتيه، حيث من المقرر اتخاذ قرار بشأن الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين هذا الأسبوع.

جائزة بريطانيا الكبرى فورمولا 1 نيكيتا مازيبين
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السماح للسائقين الروس بالمشاركة في الفورمولا واحد تحت علم محايد
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