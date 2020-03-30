مسؤول في ريد بول يقترح نقل العدوى عمداً إلى سائقيه

وأوضح هلموت ماركو (76 عاماً) المسؤول عن برنامج تطوير السائقين في الفريق، الأحد في تصريح لقناة "أو آر إف" النمساوية، أنه اقترح "إقامة معسكر كي يصاب السائقون بالفيروس"، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح كان يشمل أربعة سائقين في الفورمولا وان، ونحو عشرة سائقين من الشبان.

وأضاف "إنهم بصحة ممتازة وبهذه الطريقة سيكونون جاهزين لبدء الموسم"، مشيراً إلى أن فكرته "لم تلق ترحيباً جيداً".

.وتسبب تفشي "كوفيد-19" بتأجيل انطلاق موسم 2020 في بطولة العالم، مع إرجاء سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان، وإلغاء سباقي أستراليا (الافتتاحي) وموناكو.

وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج على الموقع الالكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى المقررة على حلبة جيل فيلنوف في 14 حزيران/يونيو، في حين كان من المفترض أن يبدأ الموسم في 15 آذار/مارس على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية.

وكان ماركو انتقد في الأسبوع الماضي قرار حكومة بلاده فرض إجراءات العزل المنزلي، كما في عدد كبير من دول العالم لمكافحة تفشي الفيروس، نظرا لانعكاساتها الاقتصادية السلبية. وأوضح انه "متفاجئ بعض الشيء" لأن "الناس يقبلون بسهولة جميع القرارات التي تتخذ رغماً عنهم".

وتم إغلاق المتاجر غير الضرورية والمدارس والجامعات والقاعات الرياضية أمام العموم منذ منتصف آذار/مارس في النمسا في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الآن بوفاة 108 أشخاص في البلاد.



