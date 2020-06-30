محركات فورمولا 1 تعود للهدير في أجواء استثنائية

وستقام المنافسات في أجواء مختلفة تماما، رغم أن هدف السائق البريطاني لويس هاميلتون يبقى ثابتا دون تغيير.

ويستطيع بطل العالم ست مرات معادلة رقم مايكل شوماخر أسطورة فيراري في حصد سابع ألقابه بينما يتطلع مرسيدس إلى تحقيق رقم قياسي بالجمع بين لقبي السائقين والصانعين للمرة السابعة على التوالي.

ويتطلع السائق البريطاني، الذي استغل شعبيته لإطلاق حملة لتوفير المزيد من التنوع في الرياضة ومن أجل مكافحة العنصرية، للمنافسة بقوة لكنه يدرك وجود العديد من التحديات الجديدة وغير المتوقعة.

وقال هاميلتون البالغ عمره 35 عاما عبر مقطع فيديو لمرسيدس ”نحن نستعد بأفضل شكل ممكن لما سيصبح أصعب موسم تشهده فورمولا 1 ونشهده نحن جميعا“.

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي التقليدي في أستراليا في مارس/آذار، وافقت فورمولا 1 على إجراء تغييرات لمساعدة الفرق المتأثرة بشدة بآثار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الفرق تغييرات وانتقالات السائقين في 2021 ومنها رحيل سيباستيان فيتل، غريم هاميلتون القديم، عن فيراري في نهاية 2020.

وبالنسبة للسائق الواعد نيكولاس لطيفي، وهو الوحيد الذي يظهر في البطولة لأول مرة، فإن فريقه وليامز ربما يصبح تحت ملكية جديدة قبل استكمال الموسم الجاري.

ولا تزال هناك بعض الشكوك حول العدد الإجمالي لسباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم مع تأكيد إلغاء سبعة سباقات وإمكانية الزيادة.

وأعلنت فورمولا 1 إقامة ثمانية سباقات فقط بشكل مبدئي، كلها في أوروبا، لكنها لا تزال تأمل في أن يتكون الموسم من عدد يتراوح بين 15 و18 سباقا حتى إذا تسبب ذلك في استضافة حلبة واحدة لسباقين.

سباقان متتاليان

وسيشهد يوم الأحد انطلاق الموسم في النمسا لأول مرة في حلبة سبيلبيرغ المملوكة لرد بول، وسيشهد الأسبوع التالي حدثا لأول مرة عندما تستضيف الحلبة ذاتها سباقين في فورمولا 1 بالموسم نفسه.

وربما يمثل هذا الأمر دفعة إيجابية للهولندي ماكس فرستابن، صاحب الشعبية، والذي قاد رد بول للفوز على أرضه في العامين الماضيين.

ولن يشهد السباق أي وجود للمشجعين أو الرعاة أو وحدات الاستضافة أو الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات ولن يسمح أيضا بالتقارب بين الفرق حيث سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

ومن غير الواضح كيف سيكون ترتيب الفرق أيضا، فلم يظهر السائقون منذ تجارب ما قبل انطلاق الموسم في فبراير/شباط، بينما أقيم آخر سباق رسمي في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.