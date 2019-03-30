لوكلير يتصدر لائحة المنطلقين للمرة الأولى

وسجل لوكلير (21 عاما) أسرع لفة بزمن 1:27.866 دقيقة، متقدما على زميله الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات متتالية (1:28.160)، فيما حقق سائقا مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم أربع مرات (1:28.190) والفنلندي فالتيري بوتاس المتوج في الجولة الأولى في أستراليا (1:28.256)، المركزين الثالث والرابع تواليا.

وكان هاميلتون حذر فريقه من سعي غريمه فيراري للتعويض في البحرين في سباق الأحد، بعد بدايته المتواضعة في أستراليا.

وحل هاميلتون (34 عاما) ثانيا في استراليا وراء بوتاس، فيما حل فيتل رابعا وراء الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول هوندا) ولوكلير خامسا.

وأصبح لوكلير الذي يخوض موسمه الثاني في الفورمولا واحد بعد تجربته مع فريق ساوبر، ثاني أصغر سائق ينطلق من المركز الأول بعمر 21 عاما و5 اشهر و15 يوما، بعد فيتل (21 عاما وشهران و11 يوما) في جائزة ايطاليا 2008.

كما حطم الرقم القياسي لحلبة صخير، ما دفع فيتل المتوج أربع مرات في البحرين إلى القول "لقد قام بعمل جيد، إنه يستحق ذلك".

أما هاميلتون فأشاد بلوكلير واصفا عمله بـ"الرائع".

بدوره، قال لوكلير "أنا سعيد جدا. في السباق الأخير لم أكن راضيا عن التصفيات، لذا عملت كثيرا كي لا أكرر الأخطاء عينها".

وتابع "أحاول السيطرة على عاطفتي لأن الصدارة في التجارب لا تمنحك أي نقطة". كل شيء سيتقرر غدا في السباق".

وتوج لوكلير الذي بدأ مغامرته في عالم الكارتينغ بعمر الرابعة، بلقب بطولة "جي بي 3 " عام 2016 وفورمولا 2 عام 2017.

ويعول الفريق الإيطالي على رصيده القياسي في البحرين، حيث أحرز 6 انتصارات آخرها العام الماضي مع فيتل.

لكن فيراري طلب من لوكلير في ملبورن عدم تخطي فيتل في أوامر مبكرة للفريق الأحمر.

وأكد مدير الفريق ماتيا بينوتو انها كانت مدفوعة بسبب الحذر وعدم خسارة المزيد من النقاط في معركة داخلية غير ضرورية، في حين ألمح خلال اختبارات الموسم ان بالفعل هناك ترتيب لسائقيه، أي فيتل في الرقم 1 ولوكلير في الرقم 2.