كورونا يدفع هاميلتون للتشكيك بمستقبله في فورمولا وان

وقال ابن الـ35 عاما في فيديو نشره فريقه مرسيدس "مررت بأيام حين كنت أستيقظ مع شعور بالضجر، لم أكن متحمسا للعمل. راودني شعور +أين نحن ذاهبون؟ ماذا بعد؟ هل يجب أن أستمر في التسابق؟+".

وتابع "أفكر بكل هذه الأشياء المختلفة، وبعد ذلك أقول لنفسي +تبا+، ثم بعدها بساعة، أو شيء من هذا القبيل، أردد +تبا+! أحب ما أفعله! لماذا أفكر اصلا بالتوقف؟".

ويأمل هاميلتون في معادلة رقم الألماني الأسطوري ميكايل شوماخر من حيث عدد الألقاب العالمية (7)، لكن الحلم عُلِقَ هذا الموسم لأجل غير مسمى بعدما حال وباء "كوفيد-19" دون انطلاق البطولة في منتصف آذار/مارس الماضي بعد إلغاء أو إرجاء السباقات العشرة الأولى.

وأُعلن عن إلغاء ثلاثة سباقات حتى الآن هي أستراليا وموناكو وفرنسا، في حين أن السباقات المؤجلة هي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

وكشف هاميلتون قبيل الأسبوع المخصص للتوعية بشأن الصحة العقلية أنه "من الناحية الذهنية، يتعلق الأمر في نهاية المطاف بشعور الرضا عن نفسك. يتعلق بإيجاد طريقة للتأكد من أنك تحب نفسك. يجب أن تكون قادرا حقا على حب نفسك وأن تكون مرتاحا مع ذاتك. إذا لم نكن نتحسن وننمو خلال هذه الأيام، فماذا نفعل؟ من الواضح أنك تضيع وقتك بجلوسك على ظهرك".