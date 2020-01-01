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الدوري الإنكليزي الممتاز
فورمولا 1

كوبيتسا سائقاً احتياطياً في ألفا روميو

سيصبح البولندي روبرت كوبيتسا المنتهية مغامرته القصيرة مع فريق وليامس الموسم الماضي ضمن بطولة العالم للفورمولا وان، سائقاً احتياطياً في فريق ألفا روميو ريسينغ بحسب ما أعلن الأخير الأربعاء.

Reuters

وينضم كوبيتسا (35 عاماً) الذي خاض بداياته في الفئة الأولى مع الفريق الذي كان يحمل اسم ساوبر، إلى السائقين الرئيسيين الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي. كما سيشارك في بطولة "دي تي أم" مع فريق "BMW".

وتتزامن عودة كوبيتسا إلى فريقه السابق مع توقيع عقد راعيه الرئيس شركة "بي كي أن أورلن" النفطية البولندية مع ألفا روميو ريسينغ.

وكان كوبيتسا قد حصد النقطة الوحيدة لوليامس في جائزة فرنسا الكبرى ضمن موسم 2019، بعد عودته إلى البطولة إثر غياب لثماني سنوات بعد تعرضه لحادث رهيب في أحد الراليات حيث كاد يفقد ذراعه اليمنى.

وتبقى أفضل نتيجة لكوبيتسا في الفورمولا وان حلوله رابعاً في الترتيب العام لموسم 2008 مع "بي أم دبليو ساوبر" حين حقق فوزه الأول والوحيد خلال جائزة كندا الكبرى.

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