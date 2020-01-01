كوبيتسا سائقاً احتياطياً في ألفا روميو

وينضم كوبيتسا (35 عاماً) الذي خاض بداياته في الفئة الأولى مع الفريق الذي كان يحمل اسم ساوبر، إلى السائقين الرئيسيين الفنلندي كيمي رايكونن والإيطالي أنتونيو جوفيناتسي. كما سيشارك في بطولة "دي تي أم" مع فريق "BMW".

وتتزامن عودة كوبيتسا إلى فريقه السابق مع توقيع عقد راعيه الرئيس شركة "بي كي أن أورلن" النفطية البولندية مع ألفا روميو ريسينغ.

وكان كوبيتسا قد حصد النقطة الوحيدة لوليامس في جائزة فرنسا الكبرى ضمن موسم 2019، بعد عودته إلى البطولة إثر غياب لثماني سنوات بعد تعرضه لحادث رهيب في أحد الراليات حيث كاد يفقد ذراعه اليمنى.

وتبقى أفضل نتيجة لكوبيتسا في الفورمولا وان حلوله رابعاً في الترتيب العام لموسم 2008 مع "بي أم دبليو ساوبر" حين حقق فوزه الأول والوحيد خلال جائزة كندا الكبرى.