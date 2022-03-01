كفيات: "منع الرياضيين الروس من التنافس غير عادل"

وصف سائق الفورمولا واحد السابق الروسي دانييل كفيات الثلاثاء القرار الذي اتخذته العديد من الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بأنه "غير عادل".

وندد سائق ريد بول وألفاتاوري السابق بالقرارات المتخذة في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "أود التأكيد والتوجه إلى جميع الاتحادات الرياضية في العالم ومخاطبتها، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، للقول لها أن الرياضة يجب أن تظل بعيدة عن السياسة، وأن حظر الرياضيين الروس والفرق المشاركة في المسابقات العالمية هو حلّ غير عادل ويتعارض مع ما تُعلمنا إياه الرياضة من حيث المبدأ: (الوحدة والسلام)".

وأضاف كفيات الذي انتقل لخوض غمار منافسات بطولة العالم للتحمل "من غيرنا، الرياضيون، سيساعد في توحيد الأمم في المستقبل"، مؤكداً انه "مرعوب لرؤية دولتين شقيقتين في صراع".

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية بمنع رياضيي الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية، وبالتالي كسر تقليد طويل من عدم التدخل في النقاشات السياسية أو الجيوسياسية.

وكان رد فعل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم على الفور باستبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم في قطر 2022 والتي كان من المقرر أن تخوض الملحق الفاصل ضد بولندا في 24 الشهر الحالي.

وحذت اتحادات أخرى حذو فيفا ويويفا منها التزلج والكرة الطائرة في حظر الرياضيين الروس.

وفي حين من المقرر أن يجتمع الاتحاد الدولي للسيارات الثلاثاء لاتخاذ موقف، تحوم الشكوك حول مستقبل نيكيتا مازيبين، وهو السائق الروسي الوحيد الذي يشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام، على خلفية الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يدعو أيضًا إلى التشكيك في امكانية استمرار الشراكة بين فريقه الأميركي هاس والراعي الروسي أورالكالي.

وانضم مازيبين (22 عاماً) إلى هاس العام الماضي، وهو نجل الملياردير دميتري مازيبين المدير غير التنفيذي لشركة أورالكالي.

وكان المشرفون عن البطولة العالمية أعلنوا الأسبوع الماضي إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى التي كان من المقرر اقامتها في 25 أيلول/سبتمبر المقبل في سوتشي.

