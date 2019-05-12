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دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

فيلم وثائقي عن شوماخر يعرض في ديسمبر القادم

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أعلنت سابين كيهم، المتحدثة باسم عائلة أسطورة سباقات الفورمولا وان الألماني ميكايل شوماخر، أن فيلماً وثائقياً عن بطل العالم سبع مرات، سيعرض في كانون الأول/ديسمبر المقبل، الشهر الذي يتم فيه بطل العالم السابق ستة أعوام من الدخول في غيبوبة بعد إصابة خطرة تعرض لها جراء حادث تزلج.

Reuters

وأوضحت كيهم في بيان الأحد، أن الفيلم الذي سيحمل عنوان "شوماخر"، يتضمن لقطات أرشيفية لم تعرض سابقاً، وشهادات من أفراد عائلة السائق الحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم للفئة الأولى.

وسيتضمن الفيلم الذي سجل بالألمانية، شهادات من والد السائق رولف، وزوجته كورينا وولديه جينا وميك المشارك في سباقات الفورمولا 2، إضافة إلى أشخاص عاصروا شوماخر أو تنافسوا معه على الحلبة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في ألمانيا وسويسرا في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019، العام الذي يحتفل فيه محبو السائق الأسطوري بعيد ميلاده الخمسين والذكرى الـ25 لأول ألقابه في بطولة العالم.

ودخل شوماخر في "سبات" عميق منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.
 

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