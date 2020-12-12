فيرشتابن ينطلق من المركز الأول في السباق الختامي

وحصل فيرشتابن على 16 فرصة هذا الموسم لمحاولة كسر احتكار مرسيدس للتجارب التأهيلية، لكن هذا الأمر لم يتحقق مع أي سائق سوى الكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت) الذي انطلق من المركز الأول في جائزة تركيا، فيما احتكر هامليتون وبوتاس خط الانطلاق الأول في السباقات الـ15 الأخرى، بينها 10 مرات للبريطاني الذي غاب عن سباق الأحد الماضي في البحرين نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لكن فيرشتابن نجح هذه المرة على حلبة ياس مارينا في التفوق على ثنائي مرسيدس والانطلاق من المركز الأول للمرة الأولى منذ الجولة قبل الأخيرة للموسم الماضي في البرازيل، والثالثة فقط في مسيرته.

ويأمل الهولندي أن يستفيد على أكمل وجه من مركزه الأول عند الانطلاق من أجل الحصول على فرصة إزاحة بوتاس عن وصافة الترتيب العام، إذ يتخلف حالياً بفارق 17 نقطة عن السائق الفنلندي الذي عجز الأحد الماضي عن استثمار غياب زميله هاميلتون عن جائزة صخير الكبرى بسبب "كوفيد-19" من أجل تحقيق فوزه الثالث للموسم، واكتفى بالمركز الثامن.

إلا أن وصافة الفنلندي لم تتأثر بل ابتعد بالنقاط الأربع التي حصل عليها جراء مركزه الثامن، عن فيرشتابن لأن الأخير خرج من السباق باكرا بعد حادث مع سائق فيراري ابن إمارة موناكو شارل لوكلير الذي اكتفى بالمركز التاسع في تجارب السبت، فيما سيبدأ زميله الألماني سيباستيان فيتل سباقه الأخير مع "سكوديريا" من المركز الثالث عشر بعدما فشل حتى في التأهل الى الحصة الثالثة الأخيرة من التجارب التأهيلية.