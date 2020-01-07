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الدوري الإنكليزي الممتاز
فورمولا 1

فيرشتابن يمدّد عقده مع ريد بول حتى 2023

مدّد الهولندي ماكس فيرشتابن عقده مع فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم للفورمولا وان، حتى نهاية موسم 2023، وذلك بحسب ما أعلن الثلاثاء السائق البالغ من العمر 22 عاماً وفريقه النمساوي.

Reuters

وقال فيرشتابن في بيان "إن وصول هوندا (كمزود بالمحركات لفريق ريد بول)، والتقدم الذي حققناه خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، يمنحانا المزيد من الحافز والاقتناع أنه بإمكاننا الفوز معاً".

وشدد "أريد الفوز مع ريد بول وهدفنا بالتأكيد أن نقاتل معاً من أجل الفوز باللقب العالمي".

ويدافع فيرشتابن عن ألوان ريد بول منذ 2016 بعد أن رُقِّي من الفريق الرديف تورو روسو، وقد حقّق في الموسم المنصرم أفضل نتيجة له بحلوله ثالثاً خلف ثنائي مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، وذلك بعد فوزه بثلاثة سباقات وصعوده على منصة التتويج في ستة سباقات أخرى.

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