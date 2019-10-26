فيرشتابن أول المنطلقين في المكسيك

وحقق فيرشتابن الفائز بسباق المكسيك في العامين الماضيين زمناً قدره 1.14.758، متقدما على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله الألماني سيباستيان فيتيل.

وكان فيرشتابن قد توج بلقب النسختين الأخيرتين في المكسيك عامي 2017 و2018.

وحل متصدر ترتيب السائقين البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع في حين جاء الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس والمنافس الآخر على اللقب سادساً، وتعرض لحادث مروع في الواجهة الأمامية في الجولة الأخيرة.

وسيكون بمقدور هاميلتون احراز لقبه العالمي السادس بحال حصده 14 نقطة أكثر من زميله بوتاس الاحد.