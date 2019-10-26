العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

فيرشتابن أول المنطلقين في المكسيك

من قبل

انتزع سائق ريد بول هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن السبت المركز الأول في التجارب الرسمية لسباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

AFP

وحقق فيرشتابن الفائز بسباق المكسيك في العامين الماضيين زمناً قدره 1.14.758، متقدما على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وزميله الألماني سيباستيان فيتيل.

وكان فيرشتابن قد توج بلقب النسختين الأخيرتين في المكسيك عامي 2017 و2018.

وحل متصدر ترتيب السائقين البريطاني لويس هاميلتون في المركز الرابع في حين جاء الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس والمنافس الآخر على اللقب سادساً، وتعرض لحادث مروع في الواجهة الأمامية في الجولة الأخيرة.

وسيكون بمقدور هاميلتون احراز لقبه العالمي السادس بحال حصده 14 نقطة أكثر من زميله بوتاس الاحد.

السابق هاميلتون وفيتل يتقاسمان الهيمن
اقرأ
هاميلتون وفيتل يتقاسمان الهيمنة في تجارب المكسيك
التالي

آخر الأحداث