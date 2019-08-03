فيرشتابن أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى

وبات فيرشتاين (21 عاماً) أول سائق هولندي أيضاً ينطلق من المركز الأول وقد وصف إنجازه بالقول "إنه أمر مدهش. هذا ما كان ينقصني، السيارة كانت رائعة طوال فترة نهاية الأسبوع".

وأضاف "أنا سعيد للغاية اليوم، لكن ثمة سباقاً يجب خوضه وهذا هو الأهم. اليوم كان هاماً أيضاً وهو أمر جيد ورائع للفريق".

وتفوق فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فاتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام لبطولة العالم.

وقال هاميلتون الساعي إلى تحقيق فوزه السابع على الحلبة المجرية ومعادلة رقم الألماني الأسطورة ميكايل شوماخر: "عموماً، نهدف إلى احتلال المركز الأول، لكن ماكس قام بعمل رائع وفالتيري أيضاً. سنضاعف من جهودنا غداً في السباق".

وأضاف "المسافة طويلة عند الانطلاق وحتى المنعطف الأول وبالتالي سيكون الأمر مثيراً. ليس من السهل التخطي على هذه الحلبة لكني آمل أن نصَعب الأمور على المنافسين الآخرين".

وكان فيرشتابن توج مرتين في آخر ثلاثة سباقات علماً بانه يحتل المركز الثالث في بطولة العالم برصيد 162 نقطة مقابل 184 لبوتاس الثاني و225 لهاميلتون المتصدر.

وفاز فيرشتابن خلال مسيرته بسبعة سباقات من أصل 92 خاضها منذ بداية مسيرته عام 2015 وصعد الى المنصة 26 مرة.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية لسباق جائزة المجر الكبرى السبت:



الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:14.572

2. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:14.590

3. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:14.769

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:15.043

5. سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:15.071

6. بيار غاسلي (فرنسا/ريد بول-هوندا) 1:15.450

7. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:15.800

8. كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:15.852

9. رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:16.013

10. كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:16.041



تقسم ساعة التجارب الرسمية إلى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتاً يبقون في المنافسة إلى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق إلى الصفر.

