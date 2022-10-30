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فيرستابن يفوز بجائزة المكسيك وينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

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سائق ريد بول ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، محققاً فوزه الرابع عشر في جائزة المكسيك الكبرى.

AFP

انفرد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، محققاً فوزه الرابع عشر في جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي أقيمت على حلبة الشقيقين رودريغيس في مكسيكو.

وفك بطل العالم مرتين الذي انطلق من الصدارة شراكته مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013).

وتقدم فيرستابن على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فيما وصل زميله في الفريق صاحب الأرض سيرخيو بيريس ثالثاً.
 

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