فيرستابن يفوز بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى

وأكمل البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) عقد المنصّة بحلوله ثالثاً على الحلبة الإيطالية التي كان يمنّي فيها فريق فيراري تحقيق فوز في معقله، مع سائقه شارل لوكلير من موناكو الذي يتصدّر البطولة وحلّ سادساً رغم انطلاقه في المركز الثاني.

وهذا هو الفوز الثاني هذا الموسم لفيرستابن بعد جائزة السعودية.

وقال الهولندي بعد السباق "لقد كنا حاضرين. وكفريق قدمنا كل شيء بشكل جيد. أعتقد أن الفوز بالمركزين الأولين مستحق".

في المقابل، عانى البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في هذا السباق مجدداً محققاً نتيجة بائسة في المركز الثالث عشر، بينما حلّ مواطنه زميله في مرسيدس جورج راسل رابعاً.

