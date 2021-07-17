فيرستابن يحسم أول سباق "سبرينت" وينطلق أولاً

وتم اعتماد سباق الـ"سبرينت" للمرة الأولى بدلاً من التجارب الرسمية الاعتيادية، حيث ستضاف نقاطه إلى النقاط الـ 25 التي تمنح للفائز بالمركز الأوّل، ونقطة أسرع لفة خلال السباق.

وأقيم السباق القصير المكون من 17 لفة السبت خلافاً للتجارب التقليدية، وكان الفيصل في تقرير خط انطلاق سباق الأحد (52 لفة)، وبالتالي سينطلق فيرستابن من المركز الأول متقدما البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الذي انطلق من المركز الأول في السبرينت لكنه خسره لصالح الهولندي في الأمتار الأولى، في حين جاء الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) ثالثاً.

وجرت العادة أن تكون التجارب التأهيلية يوم السبت على أن يخصّص الجمعة لجولتي التجارب الحرة، لكن مع استحداث سباق الـ"سبرينت" للمرة الأولى اعتباراً من السباق البريطاني الذي يشكل المرحلة العاشرة لهذا الموسم، اكتفى السائقون بجولة تجارب حرة واحدة الجمعة، فيما استبدلت الجولة الثانية بالتجارب التأهيلية التي حددت مراكز المنطلقين في سباق الـ"سبرينت" القصير السبت.

ويتصدر فيرستابن ترتيب بطولة العالم بفارق 32 نقطة أمام هاميلتون بطل العالم 7 مرات.

وقال فيرستابن "أنا سعيد لأني ظفرت بالنقاط الثلاث، ومن المضحك القول أيضا بأنني نجحت في انتزاع الانطلاق من المركز الأوّل أيضاً".

أما هاميلتون فقال "دعوني في البدء اشكر الأنصار لان حيويتهم كانت مدهشة. لقد بذلت قصارى جهدي اليوم، وأنا آسف لأني لم أتمكن من الفوز من أجلهم. غداً، سنقاتل من جديد، لكن ريد بول فريق قوي جداً".

وسيعتمد سباق السبرينت مرتين أخريين في بطولة العالم للعام الحالي في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في أيلول/سبتمبر المقبل، ثم في سباق يُحدد لاحقاً.

وتأتي خطوة المشرفين على البطولة العالمية باعتماد سباق الـ"سبرينت" ضمن السعي لزيادة الاستعراض وجذب المزيد من الجماهير الشابة، حيث سيمنح الأسرع ثلاث نقاط، والثاني نقطتين والثالث نقطة واحدة.

ويستغرق السباق القصير مسافة 100 كلم من دون توقف قرابة نصف ساعة، وحددت مراكز المنطلقين فيه الجمعة من خلال فترة تجارب تأهيلية لمدة ساعة تقسم إلى ثلاثة أجزاء.

