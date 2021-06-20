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بطولة أمم أوروبا 2020
فورمولا 1

فيرستابن يتفوّق على هاميلتون في جائزة فرنسا

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أحرز سائق ريد بول ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة فرنسا الكبرى على حلبة لوكاستيليه، متفوقاً على البريطاني لويس هاميلتون في اللفة قبل الأخيرة ليوسع الفارق عنه في صدارة بطولة العالم.

AFP

وحل المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) في المركز الثالث.

وهذا الفوز هو الثالث لفيرستاين هذا الموسم في 7 سباقات أقيمت حتى الآن، والثالث أيضاً لفريق ريد بول توالياً بعد تتويج فيرستابن في إمارة موناكو ثم بيريس في باكو.

وكان هاميلتون بطل العالم سبع مرات يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خيبتي موناكو وباكو، وكان قاب قوسين من تحقيق ذلك، لكن فيرستابن ضغط عليه في اللفات الاخيرة وانتزع منه صدارة السباق في اللفة قبل الأخيرة ليجتاز خط الوصول في المركز الأول.
 
ووسع فيرستابن الفارق بينه وبين هاميلتون في صدارة ترتيب السائقين في بطولة العالم الى 12 نقطة.                                    

ماكس فيرستابين بطولة العالم للفورمولا وان فورمولا 1
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