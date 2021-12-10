فيرستابن وهاميلتون الأسرع في التجارب الحرة

أعطى سائقا ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن ومرسيدس البريطاني لويس هاميلتون لمحة عما ستكون عليه الأمور السبت في التجارب التأهيلية والأحد في جائزة أبوظبي الكبرى التي تسدل الستار على موسم بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بتصدر الأول التجارب الحرة الأولى قبل أن يرد عليه الثاني في الجولة الثانية.

ويدخل السائقان الجولة الثانية والعشرين الأخيرة لهذا الموسم وهما على المسافة ذاتها بعدد النقاط بعدما عاد هاميلتون من بعيد وأشعل المنافسة على اللقب بفوزه بالسباقات الثلاثة الأخيرة، ما يجعل سباق الأحد على حلبة مرسى ياس قمة في الإثارة والتشويق.

وحدد الغريمان الوتيرة منذ التجارب الحرة الجمعة حيث تصدر فيرستابن الجولة الأولى بعدما تفوق على ثنائي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الذي يخوض سباقه الأخير مع الصانع الألماني قبل تركه للانتقال إلى ألفا روميو الموسم المقبل، وهاميلتون الطامح إلى إحراز اللقب للمرة الثامنة والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع الألماني ميكايل شوماخر.

وتقليدياً، لا تعطي حصة التجارب الحرة الأولى في أبوظبي فكرة واضحة عن أداء السيارة على حلبة مرسى ياس المعدلة هذا الموسم، لأنها تقام في توقيت مختلف عن توقيت التجارب التأهيلية والسباق، وبالتالي تكون جولة التجارب الثانية أكثر دلالة على وضع السائق وسيارته.

وقد نجح هاميلتون في أن ينهيها في الصدارة، متقدماً هذه المرة على سائق ألبين الفرنسي إستيبان أوكون الذي خسر المركز الثالث خلال سباق الأحد الماضي في السعودية قبل أمتار قليلة على تجاوز خط النهاية لصالح بوتاس، صاحب المركز الثالث في جولة التجارب الحرة الثانية لسباق أبوظبي.

واكتفى فيرستابن بالمركز الرابع أمام زميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما جاء سائق ألبين الآخر بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو سادساً في مؤشر على أن الصانع الفرنسي سيكون منافساً لا يستهان به في مرسى ياس.

