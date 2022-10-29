فيرستابن أول المنطلقين في جائزة المكسيك الكبرى

وهي المرة التاسعة عشرة التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في مسيرته الاحترافية.

وتفوق السائق الهولندي الساعي إلى فوزه الرابع عشر هذا الموسم والانفراد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد والذي يتقاسمه مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013)، على سائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون.

ويعتبر فيرستابن السائق الوحيد الفائز ثلاث مرات في المكسيك (2017 و2018 و2021) وصاحب أسرع توقيت على الحلبة (في تصفيات 2019).

وجاء سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس، الطامح إلى الفوز الثالث في مسيرته والأول على أرضه، رابعاً.

وكان فريق فيراري الذي سيطر على التجارب التأهيلية الثانية، الخاسر الأكبر في التجارب الرسمية حيث جاء سائقاه الإسباني كارلوس ساينس جونيور خامسا وشارل لوكلير من موناكو سابعاً.

