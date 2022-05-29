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دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

فيراري يتقدم باحتجاج ضد سائقي ريد بول

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قدم فريق فيراري الأحد عقب سباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، باحتجاج ضد سائقي ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس المتوج بالمركز الأول والهولندي ماكس فيرستابن الثالث، واتهمهما بمناورة مثيرة للجدل على حساب سائقيه.

AFP

وأوضح فيراري أن فيرستابن وبيريز عبرا الخط الأصفر عند الخروج من المرآب خلال السباق، ليكسبا ميزة ثمينة على سائقيه الإسباني كارلوس ساينس، الثاني في السباق، وشارل لوكلير من موناكو الذي حل رابعاً.

وفتح الاتحاد الدولي للسيارات تحقيقاً رسمياً بحق سائقي ريد بول اللذين يواجهان خطر التعرض لعقوبة زيادة خمس ثوان على توقيتهما في السباق.
وفي حال ثبت خطأ بيريس وفيرستابن، فإن السائق المكسيكي سيجرد من انتصاره وسيخرج فيرستابن من منصة التتويج.

وسيكون المركز الأول من نصيب ساينس وبالتالي سيحقق أول فوز في مسيرته الاحترافية، وسيحتل لوكلير المركز الثاني وسيلحق بفيرستابن إلى صدارة الترتيب العام للسائقين برصيد 122 نقطة لكل منهما. 
 

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