فيراري يتقدم باحتجاج ضد سائقي ريد بول

وأوضح فيراري أن فيرستابن وبيريز عبرا الخط الأصفر عند الخروج من المرآب خلال السباق، ليكسبا ميزة ثمينة على سائقيه الإسباني كارلوس ساينس، الثاني في السباق، وشارل لوكلير من موناكو الذي حل رابعاً.

وفتح الاتحاد الدولي للسيارات تحقيقاً رسمياً بحق سائقي ريد بول اللذين يواجهان خطر التعرض لعقوبة زيادة خمس ثوان على توقيتهما في السباق.

وفي حال ثبت خطأ بيريس وفيرستابن، فإن السائق المكسيكي سيجرد من انتصاره وسيخرج فيرستابن من منصة التتويج.

وسيكون المركز الأول من نصيب ساينس وبالتالي سيحقق أول فوز في مسيرته الاحترافية، وسيحتل لوكلير المركز الثاني وسيلحق بفيرستابن إلى صدارة الترتيب العام للسائقين برصيد 122 نقطة لكل منهما.

