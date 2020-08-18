فيراري ومكلارين ووليامز ملتزمون بالبقاء مع فورمولا 1

وكان اليوم الثلاثاء هو بداية توقيع الفرق العشرة الموجودة بالبطولة على الاتفاقية مع ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية والاتحاد الدولي للسيارات وكان مكلارين أول من يفعل ذلك وتبعه فيراري ووليامز.

وسيكون الموعد النهائي للتوقيع على الاتفاقية بنهاية الشهر الجاري.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين ريسنغ في بيان: "هذا هو الاتفاق المناسب في الوقت المناسب للرياضة والمالكين والفرق والجميع والجماهير، رياضة أكثر إنصافاً هو الحل الأفضل للجميع، توازن أكبر في تقاسم الإيرادات بين جميع الفرق وحوكمة أكثر وضوحاً وبساطة تتخطى المصالح الخاصة وتضع الرياضة في المقام الأول".

وأشار براون، الذي شارك فريقه في فورمولا 1 منذ 1966 ونال لقب الصانعين ثماني مرات ولقب السائقين 12 مرة، إلى أن الاتفاقية الجديدة ستجعل المصنعين أكثر قوة.

وأضاف "يجب على الجميع افساح المجال أمام نتائج أكبر وهو ما سيجعل البطولة أكثر تنافسية ومثيرة وازدهارا للأجيال المقبلة ويتيح للجميع رياضة قوية للمشاركين والمشجعين على حد سواء".

وقال لويس كاميليري الرئيس التنفيذي لفيراري إنها كانت خطوة مهمة لضمان استقرار ونمو البطولة.

التأثر بجائحة كورونا

وتأثرت الحالة المالية لفورمولا 1 بجائحة فيروس كورونا مع إقامة السباقات بدون جماهير وإلغاء سباقات أخرى في مقدمتها جائزة موناكو الكبرى الشهيرة.

وأضاف كاميليري في بيان: "نثق في أن التعاون مع الاتحاد الدولي وليبرتي ميديا يمكن أن يجعل فورمولا 1 أكثر جاذبية ومذهلة وفي الوقت ذاته يحافظ على مكانتها في قمة التحديات التكنولوجية".

وفيراري هو الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ البطولة منذ انطلاقها في 1950 ونال لقب الصانعين 16 مرة ولقب السائقين في 15 مناسبة.

وقال ويليامز، ثالث أقدم فريق في البطولة لكنه يمر بفترة صعبة حالياً،: "إن الاتفاقية الجديدة مهمة وتمثل فرصة كبيرة لوليامز بمواصلة رحلتنا للعودة إلى فرق المقدمة.

مرسيدس يستعد للتوقيع

ويستعد مرسيدس حامل لقبي الصانعين والسائقين للتوقيع على الرغم من تردده في وقت سابق، وقال توتو فولف رئيس مرسيدس إن فريقه هو الأكثر تضرراً من الاتفاقية الجديدة فيما يتعلق بتوزيع الجوائز المالية وإن فيراري "حافظ على أفضليته" لكنه قرر المضي قدماً. وأوضح تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 أن فيراري والبطولة "كانا يداً بيد منذ 1950 ونحن سعداء باستمرار هذه العلاقة لفترة طويلة كجزء من أصل هذه الرياضة".

وتابع "في المفاوضات التي حددت الاتفاقية الجديدة تمكنا من تقدير دور فيراري البناء الذي يسعى دائماً لجعل قمة رياضة المحركات أقوى وأكثر عدلاً واستدامة".