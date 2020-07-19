فيتل متحمس لمستقبله بعد الرحيل عن فيراري

ويخوض فيتل المتوج بطلاً للعالم أربع مرات (2010-2013) مع فريقه السابق ريد بول، موسمه الأخير مع فيراري في بطولة 2020، على أن يحل بدلاً منه في الموسم المقبل سائق ماكلارين الحالي الإسباني كارلوس ساينز.

لكن فيتل (33 عاماً) الذي يدافع عن ألوان الفريق الإيطالي منذ العام 2015، أقر في مقابلة مع شبكة "سكاي" نشرت مقتطفات منها على موقعها الالكتروني الأحد، انه لم يحدد أي توجه بالنسبة إلى مستقبله بعد.

ورداً على سؤال عن شعوره في مواجهة مصير غير معلوم لا يتحكم هو به، أجاب "متحمس، بصراحة. متحمس لأنه في حال أغلق باب، أعتقد ان آخر سيفتح".

وشدد على أنه لا يعرف ما سيكون عليه هذا "الباب"، مضيفاً "قد يكون الاستمرار في الفورمولا 1. قد يكون التسابق في منافسة أخرى، قد يكون الوداع لفترة معينة، الى الأبد...".

لكنه أكد ان "العمر لن يكون مشكلة بطبيعة الحال، إذ أمامي العديد من الأعوام المتبقية".

وفاز فيتل خلال مسيرته بـ53 سباقاً في الفئة الأولى، لكنه لم يتمكن من إحراز اللقب العالمي مع فيراري، لاسيما في ظل الهيمنة المطلقة التي فرضها فريق مرسيدس وسائقه بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون، على البطولة منذ 2014.

وتراجع الألماني بشكل إضافي اعتباراً من الموسم الماضي الذي شهد ارتكابه عدداً من أخطاء القيادة، وتراجع أداء فيراري في مراحل عدة من الموسم، وصعود نجم زميله الجديد إبن إمارة موناكو شارل لوكلير (22 عاماً).

على رغم ذلك، رأى فيتل أن رغبته في المنافسة والفوز هي التي ستحكم أي توجه مقبل بالنسبة إليه، موضحاً "بالنسبة إلي خلال هذه الفترة، اكتشفت أيضا انني أحب المنافسة (...) أحب الفوز. بالطبع كنت أرغب في الفوز بعدد أكبر من السباقات (خلال مسيرته)، لكن الأمر ليس سيئاً".

وتابع "لهذا أنا هنا (الفوز). لست هنا من أجل المشاركة فقط، لست هنا لأكون سائق فورمولا واحد، لست هنا لجمع الأموال"، مشدداً على أنه "هنا من أجل تحقيق أمر ما. سأرى في الفترة المقبلة ما إذا كان ذلك متاحاً أم لا. هذا ما سيحدد قراري".

وأتت تصريحات فيتل على هامش جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم 2020، والتي تقام في وقت لاحق على حلبة هنغارورينغ.

وحقق فريق فيراري، وخصوصاً فيتل، نتائج مخيبة في السباقين الأولين اللذين أقيما على حلبة ريد بول رينغ في النمسا بغياب المشجعين، بسبب الاجراءات المرافقة لإقامة السباقات في ظل فيروس كورونا المستجد.

وحل لوكلير ثانياً وفيتل عاشراً في السباق الأول، بينما خرج الاثنان من الثاني بعد احتكاك سيارة لوكلير بسيارة فيتل عند المنعطف الثالث من اللفة الأولى، ما دفع لوكلير للاعتذار من زميله والفريق لتسببه بالحادث.

وانطلقت بطولة العالم مطلع تموز/يوليو بعد تأخر عن موعدها المقرر منتصف آذار/مارس، بسبب تبعات "كوفيد-19" الذي أدى الى تأجيل سباقات وإلغاء مواعيد أخرى.

