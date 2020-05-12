فيتل سيترك فيراري في نهاية موسم 2020

سيترك الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد، فريق فيراري في نهاية موسم 2020، بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار، فيما لم يكشف الفريق الإيطالي الثلاثاء هوية السائق الذي سيخلفه.

وقال فيتل في بيان "ستنتهي علاقتي مع فيراري في نهاية 2020. من أجل الحصول على أفضل النتائج في هذه الرياضة، من الحيوي لجميع الاطراف العمل في تناغم تام".

تابع "ارتأينا مع الفريق أنه لم تعد هناك رغبة مشتركة للبقاء معا ابعد من نهاية هذا الموسم".

بدوره، قال مدير الفريق ماتيا بينوتو في بيان "اتخذ هذا القرار باتفاق متبادل بيننا وبين سيباستيان، واعتبر الطرفان أن ذلك في مصلحتهما. لم يكن قرارا سهلا نظرا لقيمة سيباستيان كسائق وانسان.. لم يكن هناك سبب محدد ادى الى هذا القرار، باستثناء الاعتقاد العام والودي بانه حان الوقت للمضي في طريق منفصل للوصول إلى أهدافنا".

ويحمل فيتل ألوان فريق "الحصان الجامح" منذ 2015 عندما حل بدلا من الإسباني فرناندو الونسو، لكنه عجز عن منحه اللقب العالمي على غرار ما فعل أربع مرات مع فريقه السابق ريد بول. ويعود اللقب العالمي الأخير لفيراري مع السائق الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007.

وحقق فيتل، بطل العالم بين 2010 و2013، 53 انتصارا في بطولة العالم بينها 14 مع فيراري.

وفيما يعتبر الخبر بالغ الاهمية في عالم الفئة الأولى، لكنه كان متوقعا خصوصا بعد مجريات العام الماضي.

