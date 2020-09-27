فوز بوتاس بجائزة روسيا الكبرى

وحل زميل بوتاس البريطاني لويس هاميلتون الساعي لمعادلة الرقم القياسي لعدد انتصارات الأسطورة ميكايل شوماخر (91) في المركز الثالث بسبب نيله عقوبة.

وجاء الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) في المركز الثاني، وكان الوحيد القادر على تهديد زعامة "الأسهم الفضية".

وهو الفوز السابع توالياً لمرسيدس في سوتشي منذ انضمام الجائزة إلى روزنامة البطولة عام 2014، ليصبح أول فريق يحقق هذا الانجاز.

الموعد في نوربورغرينغ؟

وتأجل موعد معادلة هاميلتون رقم "البارون الاحمر" شوماخر المتوج بلقب 91 سباقاً، على الأقل لسباق آخر بانتظار جائزة إيفيل الكبرى على حلبة نوربرغرينغ الالمانية في 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث من الممكن أن يدخل البريطاني التاريخ من بابه الواسع على ارض بطل العالم سبع مرات.

ولم يشأ هاميلتون التحدث عن العقوبة في نهاية السباق، بل بخلاف ذلك حياً الجماهير الروسية قائلاً "تحية كبيرة للجماهير"، مضيفاً "إنه ليس اليوم الاعظم، ولكنه ما هو عليه".

وفي سباق لم يشهد الكثير من التقلبات فشل هاميلتون، الذي انطلق من المركز الأول للمرة السادسة والتسعين في مسيرته، فرضت لجنة الحكام عقوبة التوقف 10 ثوان على بطل العالم ست مرات لويس بعدما تمرن خارج حدود المنطقة المحددة، وقسمت العقوبة بين خمس ثوان لخرقه بروتوكول الانطلاق وخمس أخرى بسبب انطلاقة غير قانونية على ان ينفذها في مركز الصيانة.

ومنذ اعتماد سباق سوتشي ضمن الروزنامة العالمية، لم يسرق الفوز من هاميلتون، المتوج أربع مرات على الحلبة الروسية، سوى زميله السابق بطل العالم لموسم واحد الالماني نيكو روزبرغ في 2016 وزميله الحالي بوتاس في 2017 و2020.

.وأقيمت جائزة روسيا في المدينة التي استضافت الألعاب الاولمبية الشتوية في 2014، بحضور 30 الف متفرج، فيما اجريت المراحل الأولى وراء أبواب موصدة بسبب تداعيات كورونا في موسم مضطرب شهد حضور 3 الاف متفرج فقط المرحلة السابقة خلال جائزة توسكانا على حلبة موجيلو.

شهدت اللفة الأولى حبس انفاس، مع انطلاقة سيئة من ماكس فيرشتابن وخروج عن المسار عند المنعطف الثاني، وانسحاب الكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت) بعد اصطدام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو به والاسباني كارلوس ساينز (ماكلارين) اثر اصطدامه بالحائط، واحتفاظ هاميلتون بالصدارة برغم محاولة جريئة من زميله بوتاس ودخول سيارة الامان الى الحلبة.

عقوبة هاميلتون

بدأ السباق فعليا في اللفة 17 عندما دخل هاميلتون لتنفيذ عقوبته وتبديل اطاراته وعاد إلى الحلبة في المركز الحادي عشر، ليعبر عن عدم رضاه عن قرار لجنة الحكام بالقول عبر الجهاز اللاسلكي لفريقه "هذا سخيف!".

عقوبة هاميلتون شرعت الباب امام بوتاس لإحكام قبضته على الصدارة بفارق حوالي 4 ثوان عن الخطر الاوحد "ماد ماكس".

وأعاد ما حصل مع هاميلتون في سوتشي مصائب البريطاني خلال جائزة إيطاليا على حلبة مونزا هذا الموسم حين تعرض سائق مرسيدس لعقوبة (10 ث) بسبب دخوله إلى مركز الصيانة بعد اقفال المنصات فعاد في المركز الاخير قبل أن يبدأ بتجاوز منافسيه الواحد تلو الآخر ليحتل في نهاية السباق المركز السابع.

وبالفعل بدا ان العقوبة لن تحد من عزيمة هاميلتون الذي صعد للمركز الخامس في اللفة 26 بعد سلسلة من التجاوزات الرائعة، ومن ثم للثالث خلف فيرشتابن، فيما لم يقلق اي سائق راحة بوتاس في الصدارة الذي توجه لتحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

وحل المكسيكي سيرخيو بيريز (رايسينغ بوينت) في المركز الرابع متقدما على كل من الاسترالي دانيال ريكياردو (رينو)، شارل لوكلير من موناكو (فيراري)، الفرنسي إستيبان أوكون (رينو)، السائق المحلي دانييل كفيات (ألفاتاوري) والفرنسي بيار غاسلي (تورو روسو). وجاء سائق ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن الذي عادل الرقم القياسي لاكبر عدد من السباقات المسجل باسم البرازيلي روبنز باريكيلو (322)، في المركز 14.

