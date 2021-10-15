فورمولا 1: 23 سباقاً لموسم 2022



وغابت جائزة الصين الكبرى عن روزنامة 2022 القياسية من حيث عدد السباقات الذي كان 23 أيضاً في الموسم الجاري، لكن فيروس كورونا أدى لتقليص العدد إلى 22 سباقاً.

وبرّر "فيا" سبب غياب جائزة الصين عن الروزنامة للموسم الثالث توالياً، بالقول في بيان "بسبب الظروف الوبائية المستمرة، لن يتم إدراج الصين في روزنامة 2022. ستتم إعادة الصين إلى الروزنامة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وكان الموسم الحالي الذي وصل إلى جولته السابعة عشرة (جائزة الولايات المتحدة الأميركية في 24 من الشهر الحالي على حلبة أوستن في تكساس)، يتكون أيضاً من 23 سباقاً لكن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا، سنغافورة واليابان.

وعوضت إدارة الفورمولا 1 و"فيا" هذه السباقات بإقامة سباقين على حلبة سبيلبرغ النمساوية، وإدراج جائزتي قطر والسعودية للمرة الأولى وجائزة هولندا التي سجلت عودتها إلى الفئة الأولى.

وبعد 16 جولة على الموسم الحالي، يتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الترتيب (262.5 نقطة) أمام بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (256.5 نقطة).

ومن المتوقع ألا تحسم الأمور حتى الجولة الختامية المقررة في أبوظبي في 12 كانون الأول/ديسمبر بعد المرور بسباقات الأميركيتين (24 الحالي) والمكسيك (7 تشرين الثاني/نوفمبر) وساو باولو (14 تشرين الثاني/نوفمبر) وقطر (21 تشرين الثاني/نوفمبر) والسعودية (5 كانون الأول/ديسمبر).

وخلافاً للموسم الحالي حيث ستكون الجولة قبل الأخيرة، ستشكل جائزة السعودية الكبرى الجولة الثانية من الموسم المقبل في 27 آذار/مارس على أن تليها أستراليا التي غابت عن روزنامة العامين الأخيرين بسبب كورونا، في 10 نيسان/أبريل.



- روزنامة 2022:

20 آذار/مارس: البحرين

27 آذار/مارس: السعودية

10 نيسان/أبريل: أستراليا

24 نيسان/أبريل: إيميليا رومانيا (إيطاليا)

8 أيار/مايو: ميامي

22 أيار/مايو: إسبانيا

29 أيار/مايو: موناكو

12 حزيران/يونيو: أذربيجان

19 حزيران/يونيو: كندا

3 تموز/يوليو: بريطانيا

10 تموز/يوليو: النمسا

24 تموز/يوليو: فرنسا

31 تموز/يوليو: المجر

28 آب/أغسطس: بلجيكا

4 أيلول/سبتمبر: هولندا

11 أيلول/سبتمبر: إيطاليا

25 أيلول/سبتمبر: روسيا

2 تشرين الأول/أكتوبر: سنغافورة

9 تشرين الأول/أكتوبر: اليابان

23 تشرين الأول/أكتوبر: الولايات المتحدة

30 تشرين الأول/أكتوبر: المكسيك

13 تشرين الثاني/نوفمبر: البرازيل

20 تشرين الثاني/نوفمبر: أبوظبي





