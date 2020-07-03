فورمولا 1: هاميلتون يتصدّر التجارب الحرة

وتعود الحياة إلى حلبات الفورمولا 1 الأحد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل موعد انطلاق بطولة العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف آذار/مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى إلى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

وقال هاميلتون "إنه أمر رائع أن نعود. لقد مر وقت طويل، لذلك لدي شعور رائع مع استخدام السيارة الجديدة للمرة الأولى منذ شباط/فبراير".

وتابع "هناك فرق كبير جدا مع تلك التي اختبرناها في حلبة سيلفرستون ولا أتذكر كيف كنت في شباط/فبراير، لأكون صادقا. كان ذلك منذ فترة طويلة".

وتصدر هاميلتون فترتي التجارب الجمعة محققا 1:04:304 دقيقة، متقدما على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا بفارق 0,197 ثانية، وجاء والمكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق راسينغ بوينت في المركز الثالث.

