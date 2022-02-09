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فورمولا 1

فورمولا 1: نوريس يمدّد عقده مع ماكلارين حتى 2025

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أعلن فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1 الأربعاء عن تمديد عقد سائقه البريطاني لاندو نوريس حتى 2025، وذلك قبل أسابيع معدودة على بدء موسمه الرابع في سباقات الفئة الأولى.

Reuters


وكان ابن الـ22 عاماً سائق تجارب في ماكلارين عامي 2017 و2018 قبل أن يحصل على فرصته للتسابق كسائق دائم اعتباراً من 2019.

وقال نوريس "أنا أحب الناس في ماكلارين وأشعر أني في منزلي. لقد نضجت في هذا الفريق وأنا جزء من هذه الرحلة المتواجدين فيها جميعنا"، مضيفاً "الموسم الماضي شكل خطوة إضافية رائعة إن كان من ناحية مسيرتي أو أداء الفريق".

وتابع "أرى وأشعر بكل العمل، الاستثمار والالتزام ليكون الفريق في موقف يخوله المنافسة على تحقيق الانتصارات والألقاب في المستقبل".

واعتبر مدير الفريق أندرياس سيدل أن صفقة تمديد عقد نوريس تؤكد ثقة ماكلارين بمستقبل سائقيه، مضيفاً "أظهر لاندو تطوراً ملفتاً كسائق فورمولا 1 خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وكان جزءاً مؤثراً جداً في وتيرة الفريق ومساره التصاعدي في الأداء".

وأضاف الألماني "ما زلنا في رحلتنا للقتال في المقدمة ولاندو عنصر أساسي في خطتنا، وأن نتمكن بالتالي من الاحتفاظ به، إلى جانب (الأسترالي) دانيال (ريكياردو)... يمنحنا الاستقرار والاستمرارية بينما نبني نحو هدفنا الأسمى المشترك وهو إحراز بطولات العالم".
 

فريق ماكلارين فورمولا 1 لاندو نوريس
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