فورمولا 1: مفوضو "فيا" يرفضون مراجعة استئناف مرسيدس بحق فيرشتابن

وكان متصدر ترتيب السائقين فيرشتابن يتصدر السباق البرازيلي عندما حاول مطارده المباشر هاميلتون في اللفة 48 تجاوزه من الخارج عند المنعطف الرابع، إلاّ أن سائق ريد بول رفض الاستسلام وقام بإقفال المسار ليخرج مع بطل العالم سبع مرات عن حدود الحلبة، بعدما اضطر الأخير إلى تفادي الاصطدام به.

حينها، وجدت لجنة الحكام بعدما أحيلت الحادثة إلى التحقيق أنه من غير الضروري اتخاذ إجراءات عقابية بحق فيرشتابن، وصنفت ما حصل ضمن خانة التسابق العادي بين سائقين، فيما انتهى السباق بتجاوز آخر ناجح من هاميلتون على الهولندي ليحرز سائق مرسيدس المركز الأوّل ويقلّص الفارق بينه وبين منافسه إلى 14 نقطة (332.50 مقابل 318.50).

غير أن الصانع الألماني رفض الاذعان لقرار لجنة الحكام وطالب الثلاثاء بالتزامن مع اقامة جائزة قطر الكبرى، المرحلة الـ 20 من البطولة العالمية، مراجعة القرار، على أمل انزال عقوبة لاحقة ضد فيرشتابن وفريقه ريد بول.

واستمعت لجنة الحكام إلى مرسيدس والحظيرة النمساوية الخميس، في حين قدّم فريق "الأسهم الفضيّة" ملفات الصور الخاصة بكاميرات سيارة فيرشتابن لتبيان حقيقة ما حصل.

أوضح المفوضون الرياضيون في قرارهم الجمعة أنه برغم أن هذه الصور المتسلسلة "جديدة" و"لم تكن متوفرة أثناء اتخاذ القرار" في البرازيل، و "ذات صلة"، إلاّ أنها ليست "مفيدة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأدلة المقدمة يجب أن تجيب على هذه النقاط الأربع لكي يتم الأخذ بالاعتراض.

وأضافت لجنة الحكام "يعتقد المفوضون أن اللقطات لا تظهر شيئًا خاصًا يختلف بشكل خاص عن الزوايا الأخرى التي كانت متوفرة لديهم (أثناء اتخاذ القرار)، أو التي تعدّل بشكل خاص قرارهم الذي كان قائمًا على التسلسل المتاح في البداية".

