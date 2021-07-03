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بطولة أمم أوروبا 2020
فورمولا 1

فورمولا 1: لويس هاميلتون يجدّد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023

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جدّد السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات عقده مع فريق مرسيدس حتى عام 2023 كما أعلن الأخير السبت.

Reuters

وتوّج هاميلتون بستة من ألقابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل إليه عام 2013.

وأصدر مرسيدس بيانا جاء فيه "يُسعد مرسيدس أي ام جي بتروناس أن تعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين إضافيتين ومتابعة شراكة هي الأنجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا 1".

وقال هاميلتون في بيان "أشعر بالإثارة لاستمرار هذه الشراكة لسنتين إضافيتين. لقد حققنا الكثير لكن ما زال أمامنا الكثير لتحقيقه على أرضية الحلبة وخارجها".

وأضاف "من الصعب التفكير بأنه مضى قرابة 9 أعوام منذ بداية العمل مع هذا الفريق الرائع".

أما مدير فريق مرسيدس النمساوي توتو وولف فقال "إنجازات هاميلتون في هذه الرياضة تتكلم عن نفسها. وبفضل خبرته وسرعته فهو في ذروة قوته".

وتابع "نتطلع قدما للمعركة التي نواجهها حاليا (المنافسة على اللقب العالمي مع فيرشتابن) ولهذا السبب قررنا حسم التوقيع مبكرا للتركيز على المنافس على أرض الحلبة".

 

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