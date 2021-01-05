فورمولا 1: لاندو نوريس سائق ماكلارين يعلن إصابته بفيروس كورونا

ونشر عبر حسابه على تويتر "أمس (الاثنين) فقدت حاستي الذوق والشم، لذا عزلت نفسي فورًا وأجريت اختبارًا جاءت نتيجته إيجابية".

فيما أشار فريقه عبر تويتر أيضًا إلى أن البريطاني (21 عامًا) "وتبعًا للقوانين المحلية، سيبقى في العزل في الفندق لمدة 14 يومًا. يشعر بحال جيدة ولا يعاني من أعراض أخرى".

وسيخوض نوريس الذي حل تاسعًا في ترتيب السائقين الموسم الفائت، في العام 2021 موسمه الثالث في بطولة العالم مع ماكلارين، حيث سيتنافس في الفريق مع الأسترالي دانيال ريكياردو بعد رحيل الإسباني كارلوس ساينز إلى فيراري.

وأصيب البريطاني الآخر لويس هاميلتون بكوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر الفائت ما حرمه من خوض غمار جائزة صخير الكبرى في البحرين، إلا أن بطل العالم سبع مرات وسائق فريق مرسيدس عاد للسباق الأخير من الموسم في أبو ظبي.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 21 آذار/مارس المقبل، إلا أن هناك شكوك حيال إقامة السباق الافتتاحي في أستراليا بسبب قيود السفر المفروضة في البلاد للحد من تفشي كوفيد-19.