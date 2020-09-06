فورمولا 1: فريق رينو سيغير اسمه الموسم القادم

ومع تغير اسم الفريق ستتغير أيضا ألوانه لتصبح الأحمر والأبيض والأزرق وهي ألوان العلم الفرنسي بدلا من لونيه الحاليين الأصفر والأسود.

وقال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي الجديد للفريق في بيان "ألباين هو اسم جميل وقوي ومتجدد وهو يجلب الابتسام إلى وجه المشجعين".

وأضاف دي ميو "وبإدخال اسم ألباين، الذي يرمز إلى التميز الفرنسي، إلى أرقى المجالات في عالم السيارات، فإننا بذلك نحافظ على استمرار مسيرة الصناع في رياضة متجددة".

وأردف دي ميو "نحن نضيف اسماً هائلاً إلى جانب أكبر الأسماء في عالم سباقات السيارات المثيرة التي يتابعها المتحمسون. وسيضيف اسم ألباين أيضاً قيماً إلى سباقات فورمولا 1 مثل الأناقة والإبداع

والجرأة".

