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دوري الأمم الأوروبية
فورمولا 1

فورمولا 1: فريق رينو سيغير اسمه الموسم القادم

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قال فريق رينو المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى اليوم الأحد إن اسمه سيتغير وسيصبح ألباين بداية من موسم 2021 المقبل.

AFP

ومع تغير اسم الفريق ستتغير أيضا ألوانه لتصبح الأحمر والأبيض والأزرق وهي ألوان العلم الفرنسي بدلا من لونيه الحاليين الأصفر والأسود.  

وقال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي الجديد للفريق في بيان "ألباين هو اسم جميل وقوي ومتجدد وهو يجلب الابتسام إلى وجه المشجعين".  

وأضاف دي ميو "وبإدخال اسم ألباين، الذي يرمز إلى التميز الفرنسي، إلى أرقى المجالات في عالم السيارات، فإننا بذلك نحافظ على استمرار مسيرة الصناع في رياضة متجددة".  

وأردف دي ميو "نحن نضيف اسماً هائلاً إلى جانب أكبر الأسماء في عالم سباقات السيارات المثيرة التي يتابعها المتحمسون. وسيضيف اسم ألباين أيضاً قيماً إلى سباقات فورمولا 1 مثل الأناقة والإبداع
 والجرأة".  
         

رينو فورمولا1
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