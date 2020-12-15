فورمولا 1: فرانك وليامس في المستشفى لكنه في "وضع مستقر"

وقالت العائلة في بيان نشره الفريق إن "الوضع الصحي لفرانك شأن خاص والعائلة لن تعطي أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي. سنزودكم بالمستجدات في الوقت المناسب".

ويعتبر السير فرانك وليامس (78 عاماً) والمُقعد منذ عام 1986 بعد حادث سير مروع، من أبرز وأهم الشخصيات في تاريخ الفورمولا 1 مع تأسيسه لفريق وليامس أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين توج بالعديد من ألقاب السائقين والصانعين، آخرها في 1997.

لكن بعد 43 عاماً من الشأن العائلي، انتهت الصيف الماضي حقبة في الفورمولا 1 بانتقال ملكية وليامس الى شركة "دورليتون كابيتال"، بعدما بات الفريق الذي أسسه فرانك وليامس وباتريك هيد عام 1977 حرجاً للغاية لدرجة أنه غير قادر على البقاء والاستمرار في بيئة شديدة التنافسية تتطلب موارد مالية هائلة.

وبميزانيات سنوية تصل الى قرابة 500 مليون يورو، لا يمكن لأي فريق أن يدخل في منافسة مع الثلاثة الكبار مرسيدس وفيراري وريد بول، فكيف الحال إذا كان هذا الفريق مملوكا من العائلة ويعاني الأمرين لإيجاد الشركات الراعية في ظل تقهقره من موسم الى آخر منذ لقبه التاسع والأخير للصانعين والسابع للسائقين عام 1997 بقيادة الكندي جاك فيلنوف.

كان الفريق تحت إدارة المديرة بالوكالة وابنة السير فرانك، كلير وليامس التي رأت أن بيعه "يضمن بقاءه، لكن الأهم أنه يوفّر طريقا للنجاح".

