فورمولا 1: شوماخر ومازيبين مستمران مع هاس لموسم 2022

وأفاد الفريق الأميركي في بيان أن "مازيبين (نجل ابن مدير إحدى الشركات الراعية الرئيسية للفريق) وشوماخر (المدعوم من فيراري الذي يزوّد هاس بالمحرّك) سيكونان معاً للعام الثاني توالياً".

واستهل السائقان البالغان 22 عاماً مشوارهما في الفورمولا 1 بداية الموسم الحالي، إذ لم يسجلا أي نقطة بسبب سوء أداء السيارة بشكل خاص.

لكن مدير الفريق غونثر شتاينر طمأن أنه "نؤمن بقدرتنا على التطور كفريق وأن نقدم لميك ونيكيتا سيارة قادرة على التأدية من أجل التقدم خطوة إلى الأمام في مسيرتهما في الفورمولا 1".

وبدوره رأى ميك شوماخر، نجل الأسطورة ميكايل الفائز بلقب بطل العالم سبع مرات، أن "هذه السنة الأولى مع هاس مثيرة وغنية بالخبرة وأنا متأكد من أني سأكون قادراً على أن أجلب معي العام المقبل كل الخبرة التي اكتسبتها".

وتابع "بوجود القوانين الفنية الجديدة (لعام 2022) والطموح الرائع للفريق بأكمله والدعم من فيراري، أعتقد أن كل هذا سيقربنا من المنافسين في عام 2022 وسيمكننا من القتال من أجل النقاط".

