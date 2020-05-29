العربية
English
الدوري الألماني
فورمولا 1

فورمولا 1 - شركة وليامز تفكر في بيع فريقها

من قبل

قالت شركة وليامز جراند بري القابضة يوم الجمعة إنّها تفكر في بيع فريقها المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في إطار توجه إستراتيجي جديد.

Reuters


ويعاني فريق وليامز حالياً في البطولة بعد أن كان من بين أفضل الفرق أداء ونتائج.

وأظهرت النتائج السنوية للشركة تراجع إيراداتها من فورمولا 1 إلى 95.4 مليون جنيه إسترليني (117.6 مليون دولار) في 2019 بعد أن كانت 130.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وقالت الشركة: "يعكف مجلس إدارة شركة وليامز جراند بري القابضة على إجراء مراجعة لكافة الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الشركة".

وأضافت الشركة: "إلى جانب خيارات أخرى فإنّ الخيارات التي تتم مراجعتها تتضمن الحصول على رأس مال جديد للشركة والتخلي عن حصة أقلية في أسهم الشركة أو التخلي عن حصة أغلبية في أسهم الشركة بما في ذلك إمكانية بيع الشركة بكاملها".
 

فورمولا1 وليامز
السابق رينو باق في الفورمولا وان رغم
اقرأ
رينو باق في الفورمولا وان رغم قرار إلغاء الوظائف
التالي

آخر الأحداث