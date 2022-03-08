فورمولا 1: تمديد عقد حلبة إيمولا حتى عام 2025

ويأتي هذا التمديد عقب النجاح الذي حققه السباق خلال العامين الماضيين اثر التغييرات التي طرأت على روزنامة البطولة العالمية حينها جراء تداعيات فيروس كورونا، ما حتّم ادراجه ضمن روزنامة العام الحالي.

قال دومينيكالي مدير فريق فيراري السابق "يسعدني أننا سنواصل شراكتنا الممتازة مع إيمولا لسباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى حتى عام 2025".

وأضاف "الحلبة مبدعة وكانت جزءًا من تاريخ رياضتنا ولقد قاموا بعمل لا يصدق باستضافة سباقين خلال الوباء. إنها لحظة فخر لمشجعينا الإيطاليين لاستضافة سباقين ولكل مشجعينا حول العالم أن يروا هذه الحلبة الرائعة على روزنامة في المستقبل".

وبدوره، أثنى رئيس نادي السيارات الإيطالي أنجيلو ستيكي دامياني على الشراكة طويلة الأمد مع البطولة العالمية، قائلاً "تصدق اتفاقية اليوم على حضور سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى على حلبة إنزو ودينو فيراري في إيمولا حتى عام 2025".

وأردف "تستحق إيمولا، التاريخ الرائع والعلاقة القوية بين أراضيها وعالم المحركات، هذا التقدير. لا يعد هذا نجاحاً رائعاً للرياضة في إيطاليا فحسب، بل يعد أيضاً إثراءً كبيراً لأفضل سلسلة سباقات السيارات الدولية...".

واستضافت حلبة إيمولا للمرة الأولى جائزة إيطاليا الكبرى في عام 1980، قبل أن يقام السباق تحت اسم جائزة سان مارينو الكبرى 27 مرة وتحديداً بين عامي 1981 و2006 (فاز بالسباق حينها الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر).

وفاز البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بنسخة عام 2020 في طريقه لإحراز لقب السائقين، قبل أن يحذو منافسه الأبرز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) حذوه بإحرازه المركز الأوّل في 2021 ليتوج لاحقاً في نهاية الموسم بطلاً للسائقين للمرة الأولى في مسيرته.

ويشكّل السباق على حلبة إنزو ودينو فيراري في إيمولا في 24 نيسان/أبريل المقبل الجولة الرابعة من البطولة العالمية للعام الحالي، فيما تستضيف حلبة مونزا جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السادسة عشرة من المنافسات، في 11 أيلول/سبتمبر المقبل.